Mesa rectángular en la Plaza de A Palma
Mesa rectangular en la plaza de A Palma.
Ni es redonda, con la de Arturo, ni cuadrada como la de los Monty Python´s. Está diseñada para sentarse a su alrededor y hablar con paciencia que se requiere bajo la sombra de ese árbol centenario que preside la plaza de A Palma. Son esos pequeños cambios tan del gusto de la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG).
El serial de la Sareb en Moaña
Ahora que está tan de moda la vivienda por penosas circunstancias, ahora que la Sareb va a desaparecer, aún seguimos muchos preguntándonos cómo funciona esta sociedad que nació para gestionar los activos de la denominada restructuración bancaria. La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, pensó que la mejor manera de utilizar los terrenos que la Sareb tiene en Moña es que se canalizaran a través del Instituto Galego da Vivienda e Solo. Y no le falta razón, porque la competencia en materia de vivienda la tiene la Xunta. Lo que se hace raro es que esos terrenos que no quiso el Concello obtener de forma directa vuelven otra vez al mercado inmobiliario, en vez de cederlos al IGVS. Algún día habrá que hablar de la Sareb.Da para una serie.
El PP acusa por hacer o no hacer
Lo del Partido Popular de Cangas es casi de escrache al gobierno. Ya por hacer o por no hacer, los populares salen de inmediato a criticar al tripartito local. Tanto quita mucho de credibilidad. Pero está visto que la táctica es de ataque constante.
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