Félix Juncal se reúne en la Subdelegación del Gobierno para avanzar en el traslado a Bueu del cuartel de la Guardia Civil de Marín

El alcalde de Bueu, Félix Juncal, se reunirá mañana con el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, para tratar de avanzar en el traslado a Bueu del puesto de la Guardia Civil de Marín. La reunión servirá para reactivar un viejo deseo del gobierno buenense, que asegura tener una solución a corto plazo para disponer de un local de dimensiones suficientes, destinado a albergar a la Benemérita. Eso, confían en el ejecutivo local, debería poder desbloquear una situación que se lleva arrastrando durante años.

Bueu habla de «corregir una anomalía, un déficit existente», toda vez que inicialmente ese cuartel de la Guardia Civil correspondía a Bueu y no a Marín. Además, apuntan desde el consistorio morracense, el deseo es el de equipararse a otros concellos de similares características que sí disponen de presencia de los cuerpos de seguridad del Estado, bien sea con la Guardia Civil o con la Policía Nacional.

El tercer elemento que permite ser optimista al concello buenense es el de la propia disponibilidad de la Guardia Civil. «Existe plena sintonía con ellos en esta posición, la de que vengan a Bueu», señalan fuentes municipales.

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La instalación de un puesto de la Guardia Civil en Bueu lleva años empantanado debido a la compleja tramitación para poder disponer del local de la planta baja de la Casa do Mar, una vez que la Xunta lo devolvió a la Tesorería de la Seguridad Social, y que esta aún no ha formalizado su cesión al concello. Ahora la idea es poder desbloquear todo el proceso y encontrar una salida.