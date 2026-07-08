Una escuela de DJs para O Morrazo

La música electrónica encuentra un nuevo espacio para crecer en Moaña con Dinámica Creativa, una escuela fundada por el moañés Xandre Sánchez, DJ y productor musical, con una trayectoria vinculada desde hace 15 años a este tipo de música. El estudio abrió sus puertas en febrero de 2024 y se ha consolidado como un espacio de formación especializada en producción musical y DJ. en la comarca.

El modelo de enseñanza se basa en clases individuales y personalizadas, adaptadas al ritmo y objetivos de cada alumno, lo que para una de sus alumnas, Rebeca Vázquez cuyo nombre artístico es Rebe Nerga, es «una hora dedicada a ti en la que no te comparas con nadie más».

Ya han pasado cerca del centenar de personas por la academia, y el fundador afirma que el perfil predominante ronda los 35 años; sin embargo, cuenta con alumnos como Alfonso Malvido, profesor de la ESO, de 51 años, al que siempre le ha gustado la música y tratar de descubrir nuevos espectros musicales como éste: «La academia es un lugar amable, ya estoy a gusto antes de entrar».

Xandre señala que «se está convirtiendo en un punto de encuentro para gente con inquietudes musicales muy concretas», ya que cuenta con alumnado de diversos gustos musicales y provenientes de diferentes puntos de Galicia.

Lejos de tratarse exclusivamente de una actividad ligada al ocio, buena parte de quienes se acercan a Dinámica buscan profundizar en sus conocimientos o profesionalizar su relación con la música. La presencia femenina también ocupa un papel destacado dentro de este proyecto. Según los porcentajes, la participación se encuentra actualmente muy equilibrada, con una distribución cercana al 50% entre hombre y mujeres tanto en los cursos de DJ como en los de producción.

Además de las clases, Dinámica ha ampliado progresivamente su actividad con iniciativas como Radio Dinámica, sesiones mensuales retransmitidas a través de YouTube, y Café Dinámico, un podcast en el que participan artistas, promotores y profesionales vinculados a la música electrónica. De esta manera, trata de construir una comunidad que vaya más allá de la formación, y que contribuya a documentar y fortalecer una escena de cultura electrónica ya emergente en O Morrazo.

Esta escuela ha decidido ampliar su proyecto creativo con la organización de Dinámica Live, una jornada concebida como punto de encuentro para artistas, profesionales y aficionados a esta música. Se celebrará este domingo 12 de julio en el espacio de O Beque.

Taller de Dinámica en el IES As Barxas con Alfonso Malvido (izd) y Xandre. / IES As Barxas

La organización ha contado con el respaldo de numerosas empresas de la comarca. Sanchilán figura como patrocinador principal del encuentro, y de hecho lleva su nombre en el podcast de apertura Café Dinámico x Sanchilán, a las 12:00.

El programa combina espacios de conversación, gastronomía local y sesiones musicales en un entorno natural, y busca que el público pueda acercarse a la cultura electrónica desde diferentes perspectivas, lejos del formato de los macrofestivales, nace con una filosofía de proximidad.

Tras el Café Dinámico, en el que participarán Torso, María Vilas y Denis Siks, habrá un Xantar Sonoro, una propuesta acompañada por las sesiones de Clara Candela y Panda, antes de dar paso a la programación principal de DJ sets durante la tarde. El cartel unirá a integrantes del alumnado de Xandre con nombres de la escena electrónica gallega como Rebe Nerga, Stropharia Cubensis, Darío MG, Boneka 404, Depalma y Sebastian Black.

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Xandre Sánchez confía en que los nombres que hoy empiezan a sonar en sus aulas sean los que, dentro de unos años, den forma a una escena propia en O Morrazo.