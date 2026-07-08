Comienzan los trabajos de la piscina Balea con el cambio de las taquillas

Comenzaron las obras de la piscina municipal de Balea, en Cangas, aprovechando que durante el verano la instalación permanecerá cerrada al público. Los trabajos se centraban ayer en la zona de taquillas y en la inspección de obra que se llevó a cabo por parte de la concejala de Obras y Servicios, la socialista Sagrario Martínez, se abrió la posibilidad de que algunas maderas fueran utilizadas por el Concello. Ayer se notaba ya el zafarrancho de trabajo que había en esta instalación municipal en la que se van a invertir en una profunda remodelación de la piscina, que se financia a través del Plan Extra de la Diputación, con 220.000 euros y un plazo de ejecución de 68 días naturales.

Trabajos en el edificio de la piscina de Cangas. | GONZALO NÚÑEZ

El proyecto elaborado por el arquitecto Francisco A. Valle Rubín fija 16 actuaciones en el edificio, que fue diseñado por el arquitecto Alfonso Penela y que figura en el documento como un edificio de gran calidad arquitectónica, pero con elementos como maderas que han sufrido un rápido deterioro. Esto último se atribuye a estar expuestos de madera permanente a la humedad como corresponde a locales húmedos, como vestuarios con duchas colectivas y piscina de agua caliente en un entorno de humedades en terrenos inmediatos.

Noticias relacionadas

Como ya se adelantó no se modificarán las condiciones urbanísticas del inmueble, con exterior en forma de ballena. La mejora afectara a lucernarios con sustitución de vidrios deteriorados y se extenderá la dotación de la lámina solar de protección para evitar la molestia de la radiación solar, a los de los vestuarios. En cuanto a los desprendimientos del falso echo que se producen por la oxidación de los fijaciones, se sujetarán mediante clavos inoxidables y también se actuará en el cortavientos de acceso, en donde también hubo desprendimientos y en las desprendimientos en las puertas, que abren con dificultad. Se colocará un cortavientos más amplio hasta las escaleras para dar comodidad en días de lluvia. Para evitar humedades por la colocación de los vidrios «a hueso» se procederá a un revestimiento interior que crea una cámara ventilada. También se sustituirá el falso techos en la entrada de la sala de squash por otro de madera tipo grid y se renovarán las taquillas con otro material, limitando su altura a 180 centímetros. Además, se renovarán los aseos y se mejorará la sala de squash.