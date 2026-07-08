Cangas empieza a tomar medidas de ahorro de agua ante el aviso de Vigo y Bueu entra en la prealerta del Lérez

Cangas, Moaña y Bueu están en prealerta por escasez de agua. De manera sorprendente, Moaña entró en este estado por la situación en la que se encuentra el embalse de Eiras, pero también por la del Lérez, aunque no le afecta en absoluto, ya que no recibe agua de esa cuenca. El concejal de Medio Ambiente del Concello de Cangas, Antón Iglesias (BNG) manifiesta que el Concello aplica el Plan de Emergencia en situación de Seca del Concello de Vigo, que es el suministrador de agua para Cangas y Moaña. El Concello de Vigo avisa a los concellos afectados cuando se cumplen unos parámetros especificados en el plan.

El Plan de emerxencia e xestión de risco de seca (2024) está adaptado a la normativa actual y al cambio climático. Con todo, aún no están en aplicación, porque están pendiente de aprobación por parte dela Xunta de Galicia. Según este nuevo plan, el embalse del Eiras ya se encontraría en situación de prealerta. En cuanto al plan de emergencia del embalse de Zamáns, fue aprobado por la Dirección de Augas de Galicia en enero de 2025 y establece la obligación de ponerlo en marcha. El Concello de Vigo ya inició el procedimiento para su implantación, lo que incluye la adecuación de un centro de control de emergencias y la instalación de sistemas de alerta a la población.

A pesar de que en nuevo plan de sequía no está aprobado, el Concello de Vigo activó la situación de prealerta para la sequía de 2026. Esta decisión, adoptada de forma preventiva, se basa en el nivel de embalse de Eiras. La activación de la prealerta implica la puesta en marcha en Cangas de medidas restrictivas como la limitación de riegos, el cierre de fuentes ornamentales en circuitos cerrados y prohibir llenar las piscinas o lavar los coches fuera de los establecimientos autorizados. Estas medidas también se comunicaron a los ocho concellos del área que se abastecen del sistema de Vigo.

Otras medidas que adoptó Vigo, con el cierre de las duchas de las playas, ya fueron tomadas en Cangas como medida de ahora de agua y de prevención de contaminación ambiental de manera general, más allá de la sitación de la sequía, y seguirá aplicándose. En el consumo doméstico y municipal, desde el Concello de Cangas se pide a la ciudadanía un consumo responsable, priorizando, por ejemplo, las duchas rápidas frente a los baños y cerrando el grifo mientras no se use. Los riegos municipales se reducen exclusivamente a lo imprescindible par ala supervivencia de las plantas.

Por lo que respecta al Concello de Bueu, afectado por la prealerta que dio la Xunta en la cuenca del río Lérez, el alcalde de la localidad, el nacionalista Félix Juncal anunció que se subiría información al respecto a las redes del Concello para avisar y sensibilizar a la ciudadanía. Asegura que todas las medidas, ahora voluntarias, van a permitir retrasar medidas que sean de mucho más alcance en el futuro. En el Concello de Bueu no se realizan baldeos, ni riegos en espacios públicos. En los arenales de las playas de este municipio sí que hay ducha, pero desde antes del verano, el gobierno ya dio orden para que tuvieran menos presión de agua que en años anteriores.

PP denuncia la falta de la auditoría de las fugas en la red

El PP aprovecha el anuncio del Concello de Cangas sobre las restricciones de agua para volver a criticar al gobierno local, para lo que siempre tiene un hueco en su agenda. Ahora habla de absoluta despreocupación y falta de previsión del gobierno local (BNG, PSOE y EU) ante las nuevas restricciones del uso de agua en el municipio. El PP critica que no se adopten otras medidas de ahorro estructurales para todo el año, como la auditoría del agua y la actuación de reparación de fugas en la red municipal. Recuerda que en el pasado mes de marzo, la líder del PP de Cangas, Dolores Hermelo denunció que el Concello sigue sin realizar esta auditoría que asegura que es obligatoria, incumpliendo de forma flagrante la Lei 29/2019 y desatendiendo a los requerimientos oficiales enviados por la Xunta de Galicia en marzo de 2022 para que se pusiera al día.

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Subraya que en un contexto de enorme preocupación por las sequías y en en el que se advierte que se llega a perder hasta un 42% de agua potable por las fugas, averías o fraudes en las redes municipales, "Cangas se encuentra completamente a ciegas. No hay ni rastro de la auditoría en la web del Concello ni en la plataforma de contratación del Estado. No se realizaron ni licitaron. Estamos ocultando la realidad de nuestro abastecimiento, mientras el agua, un recurso vital, se pierde por unas tuberías, de las que desconocemos su estado real". El PP recuerda que la auditoría se pudo haber financiado a coste cero gracias a subvenciones de Augas de Galicia para municipios de menos de 50.000 habitantes.