Bueu gestionó cerca de 500 incidencias a través de la aplicación "Meu Concello" durante 2026

El Concello de Bueu ha registrado en lo que va de año cerca de medio millar de incidencias a través de la aplicación «Meu Concello», iniciativa puesta en marcha en mayo de 2024 para facilitar la comunicación de averías, quejas o problemas por parte de los ciudadanos. Desde el 1 de enero hasta el día de hoy el gobierno local ha recibido concretamente por este medio un total de 466 avisos, el grueso de los cuales responde a cuestiones relacionadas con las aceras y calzadas (78), el alumbrado público (69) y la roza de caminos (63).

Por detrás de este particular podio las incidencias más numerosas son las que afectan a parques y jardines (35), recogida de residuos (29), limpieza viaria (19), tráfico y movilidad (17), señales y semáforos (16) y recogida de enseres y voluminosos (16). Asimismo, superan la decena de avisos los referentes a playas (15), problemas de abastecimiento (14), instalaciones deportivas y culturales (13), mobiliario urbano (12), saneamiento (11) y bienestar animal (11). Y en menor medida también constan alertas por plagas de insectos y roedores, vertidos, disciplina urbanística, ruidos y convivencia, vías públicas de la Diputación y de la Xunta de Galicia, zona de Costas, centro de salud o edificios educativos.

El mes con mayor número de quejas ha sido el de junio, con un total de 94, seguido muy de cerca por el de mayo con 89. Los siguientes en este ranking son los de febrero (78) y abril (70). En cuanto al número de usuarios que tienen la aplicación descargada ya supera el millar. Desde el concello se anima a los ciudadanos a utilizar esta herramienta que se ha revelado de gran utilidad.

En estos días el gobierno local está procediendo a arreglar parques infantiles como los de Banda do Río, la Praza do Concello y el de As Lagoas, así como acometiendo trabajos de desbroce en viales, espacios públicos y playas.

La aplicación «Meu Concello» se puso en marcha en mayo de 2024 a través de un convenio con la Diputación de Pontevedra y desde entonces se han contabilizado unas 2.000 incidencias. El acuerdo con el organismo supramunicipal expiró en mayo y el concello decidió mantener la aplicación asumiendo el coste de la misma. El ejecutivo buenense valora muy positivamente la herramienta por la posibilidad que ofrece de tener un conocimiento real y casi inmediato de las diferentes incidencias en todo el municipio, además de localizarlas con precisión. También facilita un feedback con la persona que remite la queja para informarle de su solución.

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El método de funcionamiento de la aplicación es sencillo. Primero hay que descargarla de forma gratuita y a continuación seleccionar en ella el municipio sobre el que se desea comunicar la incidencia. Para hacerlo hay que pinchar en la lengüeta «Nova incidencia», y una vez allí seleccionar la tipología del caso que se va a comunicar, adjuntando un texto y una fotografía. La ubicación es detectada de forma automática por la aplicación. Una vez enviada el concello recibe la notificación y el usuario recibirá los cambios de estado que haya en su incidencia.