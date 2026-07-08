O ROMPEOLAS
«El amo» compite con la selección
No parecía el mejor escenario, compitiendo con el España-Portugal de octavos de final del Mundial, pero la presentación de la última novela de Santiago Díaz lo hizo con dignidad. El autor reunió a unas 75 personas en el Centro Social do Mar de Bueu, compartiendo mesa con la librera e influencer Elena Blumen.
No tienen la culpa los contenedores
No sabemos si por alegría por la victoria de la selección española de fútbol o por la amargura de que hubiera perdido Portugal, pero la noche de resaca del partido del Mundial dejó varios contenedores quemados en la zona de la avenida de Galicia.
Que se puede festejar sin tener que quemar nada, que para esto está San Juan y San Pedro, que el mobiliario urbano se paga con todos nuestros impuestos. Así que si hay que quemar algo que sea la rabia, que se antoja torcticera.
Ya no hay pausa de hidratación en las redacciones
Comentaba hoy un periodista en la radio que antes en agosto no había nada, que andábamos buscando bajo las piedras esa serpiente de verano que nos durara unos días, pero que ahora las noticias no paran ni en vacaciones, que ya no hay esa pausa de hidratación en las redacciones cuando llegan los meses de julio y agosto, que la política se empeña en lo contrario y también la sociedad. Ahora la gente se ahoga en el mar mucho más que antes, los barcos de recreo quedan a la deriva en el mar por averías y a las orcas se les dio por pasar por aquí.
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