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El alcalde de Bueu anima a los niños saharauis a sentir orgullo de su bandera

El salón de plenos acogió la primera recepción de la comarca a los 12 niños saharauis que este año pasarán sus "Vacaciones en Paz" acogidos en familias

Recepción a los niños saharauis en el Concello de Bueu.

Recepción a los niños saharauis en el Concello de Bueu. / Santos Álvarez

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Cristina González

“O pobo de Bueu está con vós e deberedes sentir orgullo da vosa bandeira”, aseguró el alcalde de Bueu, el nacionalista Félix Juncal en la recepción, y primera en la comarca, que realizó la corporación municipal de este Concello a los 12 niños saharauis que ya están disfrutando de sus "Vacaciones en Paz" en O Morrazo. Este jueves serán recibidos a las 12:00 en Moaña, el viernes en Cangas y el lunes en Marín.

RECEPCION NIÑOS SAHARAUIS QUE PASAN VERANO EN MORRAZO SALON PLENOS CONCELLO BUEU

La concejala Laura Ogando entrega la mochila escolar a uno de los niños. / Santos Álvarez

Hady, que cumple 12 años este mes de julio y para la que ya es su quinto verano en casa de Rosa García, en Moaña, que también tiene en acogida al niño saharaui Aiman, asegura, dominando el español, que le gusta Galicia, la playa, la piscina y hasta el médico, sin olvidar la casa, la fruta y los árboles: "Me gusta Galicia mucho", aseguraba con una gran sonrisa que tanto caracteriza a estos niños y que acudieron a la recepción con sus respectivas familias de acogida. En Moaña estarán cinco pequeños; en Cangas dos, en Bueu otros dos y en Marín, tres.

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Foto de familia de niños, alcalde y concejales en la recepción en el salón de plenos. / Santos Álvarez

Los niños -280 en total en Galicia -llegaron en dos días consecutivos, en vuelos desde Tinduf, en Argelia, al aeropuerto de Peinador en Vigo, escapando de las temperaturas del desierto, con más de 50 grados y de una plaga de mosquitos. La primera noche del lunes llegaron los tres primeros niños acogidos en O Morrazo y en la noche, ya madrugada, del martes, el resto. Ayer fue el primer día de este "Verano en Paz" que les ofrece el programa que impulsa la Asociación Solidaridade Galega co Pobo Saharaui (SOGAPS). En el salón de plenos de Bueu, los niños lucieron la bandera de su causa saharaui y recibieron mochilas y material para el curso escolar. La concejala de Benestar Social e Igualdade, Laura Ogando, destacó que “estes actos lémbrannos a nosa loita co pobo saharauí, e quero dar as grazas a todas as familias de acollida que fan que isto sexa posible”.  

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