La UTE recomienda al Concello de Cangas que emprenda un plan de restricción de agua

A pesar de todo lo que llovió el pasado invierno, la escasa pluviosidad de la primavera precipita actuaciones contundentes en los Concellos para evitar cortes de suministro de agua. Era algo impensable que sucediera, pero los expertos se apuran a recomendar que se tomen medidas. El Concello de Cangas ya fue advertido por su concesionaria del ciclo del agua, la UTE Gestión Cangas, para que empiece a adoptar medidas restrictivas, entre otras cosas porque el Concello de Vigo, de donde procede principalmente el agua que llega a los vecinos de Cangas, ya las está tomando. De hecho, según comunicó la propia concesionaria al gobierno local, el depósito no se está reponiendo a la misma velocidad con la que se consume.

El concejal de Medio Ambiente del Concello de Cangas, Antón Iglesias (BNG) afirma que esta misma semana se reunirá el gobierno local para analizar la situación en donde se espera contar ya con un informe de la concesionaria. De momento, el concejal de Medio Ambiente, Antón Iglesias, ya adelantó que sí que se iban a tomar medidas, entre otras restringir el riego público y reducir el consumo de aguas en los edificios públicos. El gran consumo de agua se produce precisamente en los apartados antes mencionados, según datos que tiene en un poder la UTE Gestión Cangas. Precisamente ayer, trabajadores municipales trabajaban en la reposición y reparación de aspersores de los jardines públicos de Cangas, ajenos a la medida que impondrá el gobierno local, como ya lo hizo, también, el pasado verano. Así que serían dos años consecutivos con este problema a pesar de que los otoños e inviernos de 2025 y 2026 fueron muy lluviosos.

Playa de Rodeira sin duchas / Gonzalo Núñez / FDV

Como adelanta el concejal de Medio Ambiente del Concello de Cangas, Antón Iglesias, si bien es cierto que se restringirá el riego de jardines públicos y el suministro de agua en espacios públicos, no se hará lo mismo con las fuentes. De hecho, estos días se están reparando algunas que no funcionaban o que manifestaban alguna fuga, como la de Rodeira, por citar un ejemplo. Sí es seguro que se cortará el agua en las duchas de las playas, si es que en algunas aún están funcionando, porque la política del gobierno local siempre fue acabar con estas duchas, por considerarlo un lujo en una época de cambio climático como la que se vive en la actualidad. "Si se pierde una alcaldía que porque se corta el agua de las duchas, pues bien perdida está", volvió a repetir el concejal nacionalistas Iglesias. Considera que las fuentes en una cosa totalmente diferente, ya que de ellas se sirven los vecinos para el consumo diario, que no se trata en absoluto de un despilfarro del líquido elemento.

El gobierno local, como en otros años, publicará un bando municipal en el que se expondrá una serie de recomendaciones a los vecinos para consumir el agua de forma responsable. Aunque ya está prohibido por ley, se volverá a hacer hincapié en que no se puede llenar las piscinas con agua del abastecimiento público y también se recomendará que no se realicen riegos innecesarios y a que, en definitiva sean responsables.

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Fuente de Santiago / Gonzalo Núñez

Por otra parte, la alcaldía de Cangas dio a conocer esta semana que ya se colocaron los letreros de Patrimonio con información detallada sobre la historia de la excolegiata de Cangas y también sobre la famosa fuente de Santiago, donde aparece el apóstol en su caballo. En los letreros se indica que se trata de una obra del escultor Ignacio Cerviño, que fue creada en el año 1890. El Concello hará que fluye agua de esta famosa fuente ubicada en las inmediaciones de la excolegiata de Cangas, muy cerca del atrio de la misma.