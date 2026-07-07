Los restos de vajillas de la flota de la vieira de Cangas quedan depositados en el Museo do Mar

La Consellería de Cultura ya concluyó la documentación de los restos de platos, loza, cuberterías y alguna botella que la flota de la vieira de Cangas localizó en la última campaña, que se extendió entre los meses de marzo a mayo y que fue requisada a finales de ese mes en un operativo de la Unidad de la Policía Nacional Adscrita (UPN) y la propia consellería, que se personó de forma improvisada en la cofradía de pescadores instando a la entrega de las piezas. Cada una de las piezas halladas por los marineros fueron entregadas en la cofradía, como pedían los agentes de la Policía Nacional, aunque con el mal sabor de boca de que se hubiera hecho de esa manera, sin avisar, como si fueran ladrones que quisieran comercializar estas piezas, cando la flota las guardaba celosamente y con la satisfacción de haberlos encontrado, como un tesoro para poder ser expuestas en su día en Cangas.

Ahora, la consellería confirma que las piezas han quedado depositadas en el Museo do Mar de Galicia en Vigo, que es el centro de referencia para la protección de este tipo de bienes patrimoniales, aunque no detalla el número de restos documentados o cuál será su futuro, tan sólo que confirma su importancia y que los técnicos de Arquelogía de la consellería concretaron que se corresponden con piezas del siglo XIX, pertenecientes a varias vajillas que tienen interés desde el punto de vista del patrimonio cultural.

Los marineros de la flota de la vieira hacía bastante tiempo que no realizaban una campaña tan prolongada como la de este año en la zona III de la ría de Vigo, que es el fondo de estas aguas entre Rande y San Simón. Fue autorizada entre el 24 y 31 de marzo y siguió con una nueva autorización de Pesca en abril hasta mayo, después de una temporada de 2024-25 bastante positiva, con 17 jornadas de trabajo, tras campañas más discretas de 6 jornadas en 2022-23 y de 11 en 2020-2021.

En la zona autorizada, la flota -integrada por ocho barcos (7 de Cangas y 1 de Redondela)- fue encontrando restos de vajillas que subían a las bañeras de los barcos entre las vieiras en los rastros. El hallazgo generó ilusión en el sector y curiosidad porque algunos de los platos -muchos subían rotos, aunque hay casos de platos enteros- aparecían con logotipos de aquellos trasatlánticos de la emigración que tantas escalas hacían en Vigo rumbo a América. En algunos platos aparecen el logotipo de Vapores Correos Trasatlánticos A. López y Compañía, fundada en Cuba en 1849; en otros de la naviera alemana Norddeutscher Lloyd, fundada en 1857 en Bremen y también de «FF Bodley cº Burslem» en cerámica genuine ironstone cuya marca corresponde a Edward Fisher Bodley, un destacado alfarero del siglo XIX afincado en Burslem, Staffordshire (Inglaterra). Hay platos que podrían datar de 1865-1880.

El Servicio de Arquelogía que se encargó de la documentación de estas piezas forma parte de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Consellería de Cultura y entre sus funciones,s egún detallan en este departamento, están proteger, gestionar, investigar y poner en valor el patrimonio arqueológico gallego, garantizando su conservación.

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Está integrado por profesio0nales de arqueología y de historia del arte. La labor técnica se completa con apoyo del personal administrativo encargado de facilitar la gestión diaria de los expedientes tramitados. Este equipo también se encarga, como confirman en Cultura, de controlar las intervenciones arqueológicas y las actuaciones que pudieran afectar a los bienes arqueológicos. También desarrolla una labor de acompañamiento, protección y mediación entre la conservación del patrimonio y las necesidades de la sociedad actual e impulsa y supervisa estudios arqueológicos que permiten descubrir y comprender mejor la historia del territorio. Se espera que con su trabajo, entonces, se pueda comprender mejor el origen de esos platos en el fondo de la ría.