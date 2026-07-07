Primera reunión de Rosas con la nueva presidenta de Portos de Galicia

El presidente de la Federación de Confrarías de Pontevedra y patrón mayor de Bueu, José Manuel Rosas, mantuvo hoy una reunión institucional con la nueva presidenta de Portos de Galicia, Natalia Botana. La cita, que tuvo lugar en la sede del ente público en Pontevedra, sirvió para poner encima de la mesa los ejes de trabajo prioritarios para la nueva titular de Portos, en el cargo desde el pasado 17 de junio, así como para plantear las problemáticas y necesidades de los colectivos profesionales.

La reunión se enmarca dentro de una primera ronda de encuentros, que comenzó hace días con el presidente de la Federación Galega de Confrarías y con el presidente de la Federación Provincial de A Coruña. En próximas fechas se contactará con la federación lucense y con los representantes del sector náutico recreativo, así como con los operadores portuarios.