Cofradías
Primera reunión de Rosas con la nueva presidenta de Portos de Galicia
La cita sirvió para plantear las líneas de trabajo del ente y las necesidades de los profesionales
El presidente de la Federación de Confrarías de Pontevedra y patrón mayor de Bueu, José Manuel Rosas, mantuvo hoy una reunión institucional con la nueva presidenta de Portos de Galicia, Natalia Botana. La cita, que tuvo lugar en la sede del ente público en Pontevedra, sirvió para poner encima de la mesa los ejes de trabajo prioritarios para la nueva titular de Portos, en el cargo desde el pasado 17 de junio, así como para plantear las problemáticas y necesidades de los colectivos profesionales.
La reunión se enmarca dentro de una primera ronda de encuentros, que comenzó hace días con el presidente de la Federación Galega de Confrarías y con el presidente de la Federación Provincial de A Coruña. En próximas fechas se contactará con la federación lucense y con los representantes del sector náutico recreativo, así como con los operadores portuarios.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Policía de Cangas se enfrenta otra vez al gobierno 'no se puede garantizar la seguridad de los ciudadanos
- Los barcos vuelven a invadir la zona de baño ante las quejas de los usuarios
- Siete vecinos acaban en urgencias por el ataque de velutina al desbrozar fincas
- Una avería en el cuadro eléctrico provoca un incendio y destroza el entarimado de madera exterior del restaurante de la playa de Menduiña
- La Guardia Civil inicia, con al menos 50 multas en Barra, el control de aparcamientos en las playas de Cangas
- Herido el conductor de un vehículo que se sale de la vía en O Hío y vuela 25 metros
- Grazas por deixarme ser Morris
- Moaña celebra sus Festas do Carme con verbenas mientras Cangas y Aldán solo tienen procesión marítima