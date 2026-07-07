Moaña presenta sus Festas do Carmen: Tres noches de orquestas con Djs y el Onda Festival para la juventud

La comisión de Festas do Carme de Moaña, junto a la edil de Cultura, Coral Ríos, y los también concejales María Ortega y el edil Rubén Viéitez , presentaron este martes la programación lúdica de estos festejos que se celebran, tal y como señala la responsable municipal de Cultura gracias al trabajo de las cuatro personas que integran esta comisión desde hace dos años: Xes Currás, Pablo Aspas, José Alberto Palmás y el presidente, Abel Fernández.

Serán cinco días de fiesta, del 15 al 19 de julio, con tres noches de actuaciones en el espacio del palco de la música, con orquestas y Djs y el sábado el festival Onda, organizado para la juventud, cuyo cartel se anunciará en estos días.

El miércoles 15, en la previa del día grande, actúa la orquesta Magos y el Dj Dani Vila; el jueves La Mekanika y el Dj Carlos RV y el viernes, la orquesta Claxxon y La Yaya Dj.

El domingo será el día para los niños con las atracciones de feria más baratas y actúa la charanga Noroeste que realizará el pasacalles. Ya por la noche, la Festa do Carme da el relevo al Intercéltico con un concierto sorpresa en la carpintería de ribeira de Seara.

La concejala Corla Ríos hace un llamamiento para que la gente colabore en las huchas que la comisión dejó por los distintos locales y cuya recudación es fundamental también para cerrar ese cartel del Onda Festival.

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El Concello colabora en estos festejos con unos 10.000 euros, entre Mocidade y Cultura, que es la misma cantidad que se destinan a las dos fiestas patronales del municipio, ésta y la de San Martiño en noviembre. n