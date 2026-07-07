Para muchas familias de O Morrazo, el verano no es lo mismo sin sus niños saharauis de acogida que llegan todos los años a través del programa Vacaciones en Paz impulsado por la ONG Solidaridade Galega co Pobo Saharaui, con el apoyo de la Xunta y la ayuda voluntaria de los Concellos. Una de esas familias es la que forma la moañesa Rosa García con su marido Gerardo Pires que la pasada noche estuvo, como coordinadora del programa en la comarca, esperando en el aeropuerto de Vigo la llegada del primer grupo de niños en donde ya figuraban tres de los doce que pasarán este año los meses de julio y agosto con familias. Los dos niños y la niña ya están disfrutando de este primer día de sus vacaciones en Cangas y en Marín.

La niña saharaui Salka que ayer llegó al aeropuerto de Vigo y que vivirá con una familia de Cangas. / Fdv

Los restantes 9 está previsto que lleguen también esta noche el aeropuerto de peinador en Vigo. Ayer estuvo en la terminal la conselleira de Política Social, Fabiola García, para recibir al primer grupo de los 280 totales que llegan este verano a Galicia. La Xunta colabora en el programa coan 100.000 euros.

Rosa García asegura que los niños llegaron muy cansados de un vieja emuy largo y que inicairon en Tinduf con temperaturas de 50 grados y una plaga de mosquitos. En su caso, espera la llegada hoy de sus dos pequeños -un niño y una niña, que ya llevan realziando las vacaciones en su casa desde hace cinco años. Aiman y Hady pronto cumplirán 12 años y para ellos será el último Verano en Paz al que se puedan acoger debido al límite de .

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La casa de Rosa, que tiene un hijo, pero ya de 39 años que vive fuera aunque estos daías está con sus niño en Moañas, se llena de alegría con estos pequeños. Admite qeu también es agotador, pero que también ellos tiran de uno y animan a no parar. Van a la playa, a la piscina,aunque llegan sin saber nadar y aquí aprenden, y acuden a todas las actividades que se les organizan "y es muy gratiicante proque les ves que disfrutan mjcho y tú también con ellos". Esta moañesa leva 22 años acogiendo a niños saharauis y puede asegurar que muchas familias se pierden la satisfacción que es poder darles estas vacaciones a estos niños que sorprenden por lo rápido que se adaptan, lo bien que se integran y cómo ensegudia dominan el idioma, señala Rosa García: "Es una experiencia que recomiendo a cualquiera".