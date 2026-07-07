Llegan al concello de Cangas los carteles para delimitar los núcleos urbanos en el rural que permitirá actuar a la Policía en materia de tráfico

Tras varias semanas de espera, por fin llegaron al Concello de Cangas los letreros que delimitará los núcleos urbanos en la zona rural, fundamentales para que la Policía Local pueda realizar tareas de tráfico en ellos, sin invadir competencias de la Guardia Civil. Está previsto, según informó la concejala de Obras y Servicios, Sagrario Martínez, que el jueves, efectivos de la brigada de obras municipal empiece a instalarlos con la supervisión de los propios agentes. Lo más probable es que para el próximo fin de semana el cuerpo local de seguridad pueda ya realizar estas tareas que se negaba a realizar porque no estaban dentro de su competencia y que en años anteriores los policías exigieron a la alcaldesa un plus económico si lo hacían.

Así que la Policía Local podrá multar ya a los vehículos que estén mal aparcados en las zonas próximas a las playas. Se trata de hacer efectivo el acuerdo al que se llegó en la Junta Local de Seguridad con el propio subdelegado del Gobierno, Antón Losada, y que después fue ratificada por Tráfico en Madrid. Entre la policía aún hay quien tiene reservas hacia este plan. Según la división aprobada por Tráfico en Madrid, en la zona rural se establecen 14 núcleos urbanos: Vilanova Norte, en la zona de Punta Alada; Menduiña Sur, Donón, Aldán, Vilario, Arneles, O Roal, Bajada a Melide, Liméns, Igrexario, As Fenteiras, Nerga y Gatañal-Balea.

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Esta nueva planimetría no refleja un cambio de clasificación del suelo, simplemente se trata de indicar a Tráfico qué viales en la zona rural se pueden considerar urbanos, siguiendo un criterio de núcleo de población. Durante el pasado fin de semana se pudo comprobar el problema que suponen lo coches mal aparcados en las carreteras que conducen a las playas, donde hay incluso dificultades para que los vehículos de Emergencia puedan pasar.