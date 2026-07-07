El gobierno de Cangas aumentará las patrullas de la Policía en la zona de playas durante los fines de semana

Hubo reunión exprés en el día de ayer entre representantes de la Policía Local de Cangas y la concejala de Personal del Concello de Cangas, Xiana Abal (BNG). El gobierno quería coger por los cuernos un conflicto que se repite cada verano, esa especie de pulso que el cuerpo de seguridad local le echa a la alcaldesa Araceli Gestido (BNG) y al que este verano se sumó la política, de la mano del Partido Popular. Hubo acusaciones mutuas, cambios de opiniones y, si algo quedó claro, es que fue un bulo que no había turno de tarde en la Policía Local por la escasez de efectivos, como consecuencias de las bajas médicas, como aseguraba un grupo de policías y el propio PP. Hay un policía de baja que está previsto que se incorpore dentro de una semana, según manifestó la concejala de Personal, pero nada más.

El turno de tarde de la Policía Local se hace tan evidente como que el acuerdo principal de la reunión de ayer fue establecer tres patrullas de turno de tarde durante los viernes, sábados y domingos, amparándose en el mucho trabajo que hubo el pasado fin de semana, el primero del mes de julio. Cada patrulla está compuesta por dos agentes. Si fuese tan difícil de configurar un turno de tarde como aseguraba un grupo de agentes y el propio PP, sería imposible reforzar de esta forma el servicio, como se acordaron ayer las partes. En esta reunión de mañana, que fue larga, estuvieron presentes, por parte de la Policía, el jefe del cuerpo, Anxo Gallego y miembros del sindicato; por parte del gobierno lo hacía en solitario Xiana Abal, mientras la regidora local, Araceli Gestido, se mantenía al margen de la misma, pero informada de todo lo que estaba sucediendo de forma directa.

Las patrullas no entrarán en materia de tráfico (multas por malos aparcamientos en zonas próximas a playas) mientras no lleguen los carteles que encargó el Concello para delimitar la zona urbana en el rural. La semana pasada la empresa encargada de los mismos informó a la alcaldesa que estaban de camino, pero a día de ayer nada se sabía. Una vez lleguen, Guardia Civil y Policía Local se repartirán las zonas actuando de una forma coordinada.

Caseta de Nerga en pésimas condiciones / fdv

Por otra parte, usuarios de la playa de Nerga y Alternativa dos Veciños denuncian la lamentable situación en la que se encuentra la caseta de la playa de Nerga donde están los baños: atascadas, sucias y totalmente rotas. AV sostiene que el gobierno incumple lo anunciado. Dijo en el mes de marzo que se iban a invertir 11.000 euros en cada módulo de aseo para renovar las insalaciones de Nerga, sin embargo, a día de hoy no hay nuevos módulos montados. El gobierno local tiene en previsión el cambio total de las casetas de la playa de Nerga, tanto que figura en el plan que quiere financiar con los remanentes de tesorería, que deben ir a pleno. El ejecutivo local es consciente de su mal estado y debería intervenir de alguna forma este verano, porque el dinero de los remanentes no se va a obtener hasta pasado el verano. Urge una actuación, ya que se transmite una muy mala imagen de las playas de Cangas. También es cierto que este tipo de casetas sufrieron muchas veces el ataque de actos vandálicos.

Balizamiento

El tripartito quiere atajar el problema que supone que los barcos invadan la zona de baño en las playas de Cangas, pero aún no tiene contratada a la empresa que debe realizar el denominado balizamiento de las mismas. El Concello sacó ya hace tiempo a concurso el servicio (la instalación de las balizas, quedaba fuera la recogida y almacenamiento de la mismas), pero quedó desierto. Salía por 18.000 euros. Ninguna empresa se presentó, algo que sucede todos los años. Al final, desde la concejalía de Obras y Servicios que dirige la concejala socialista Sagrario Martínez, contactó, un año más, con la empresa Servisub, de Bueu, para adjudicar directamente este servicio. A día de ayer no se había llegado todavía un acuerdo económico, además, la empresa había trasladado que hasta el día 18 de julio no se podrían balizar las playas. De todas formas, desde la alcaldía de Cangas se recuerda que aunque las playas no estén balizadas está prohibido por ley que los barcos puedan acercarse a menos de 200 metros de las playas.

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Otro problema que apareció relacionado con las playas es que el servicio de socorrismo sigue sin poder contar con las dos embarcaciones municipales que tendrían que estar operativas en las playas de Rodeira y Areabrava. De hecho, la empresa contratada puso a disposición del Concello dos patrones. Estas embarcaciones, que se utilizan para socorro, hubo años que se empleaban también para mantenter, de alguna manera, a los barcos fuera de las zonas de baño.