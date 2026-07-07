Política municipal
La corporación de Bueu aprueba por unanimidad las bases que regularán sus procesos de selección de personal
BNG y PSdeG-PSOE rechazan la moción de Daniel Chapela para incrementar el número de contenedores y mejorar la limpieza en verano
La corporación municipal de Bueu aprobó por unanimidad las bases generales que regirán los procesos de selección de personal que convoque el concello, una medida, que, en palabras de la edil Silvia Carballo, titular del departamento de Persoal, «nos permitirá agilizar muchos procesos selectivos, tanto de plazas fijas como de temporales».
La medida, que salió adelante con los votos de todos los grupos, fue el principal punto del orden del día de un pleno sin apenas asuntos y que tuvo una duración muy breve. La otra cuestión que se puso encima de la mesa fue la moción del concejal no adscrito, Daniel Chapela, solicitando la mejora de la limpieza y la dotación de más contenedores de basura. El texto fue rechazado con los votos del grupo de gobierno, formado por BNG y PSdeG-PSOE, dejando sin validez los favorables del propio Chapela y del PP.
El edil instaba en la moción a la Mancomunidad do Morrazo y al Concello de Bueu a incrementar la dotación de contenedores durante la temporada estival y a mejorar la limpieza en todo el municipio, en una época que coincide con el aumento de la población y, por consiguiente, de la basura generada. La concejala de Xestión de Residuos de Bueu, Isabel Quintás, aseguró compartir las inquietudes de Chapela y reconoció que el servicio es deficitario, pero señaló que «para poder hacer cosas hay que aprobar ordenanzas y reglamentos». Apuntó asimismo que desde el gobierno local se están adoptando medidas como el baldeo de contenedores por parte de la empresa de limpieza.
El edil de Facenda, Xosé Leal, tomó asimismo la palabra para comprometer un refuerzo durante el verano ante la acumulación de basura, y recordó que en los últimos años «el trabajo de la Mancomunidade se dirigió fundamentalmente a cumplir con la normativa de biorresiduos, por lo que se implementó el contenedor marrón para hostelería y vecinos». Con la aprobación del nuevo contrato, manifestó, se prevé aumentar el número de contenedores «y mejorar exponencialmente el servicio de recogida».
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