Bueu retrasa a los próximos días la apertura de la oficina de turismo ante la falta de personal en las empresas

El Concello de Bueu confía en poder abrir en los próximos días la oficina de turismo y zanjar, de este modo, los problemas que está teniendo para poder contratar personal en este apartado. La edil responsable del área, Silvia Carballo, asegura que el gobierno local ha contactado con diferentes empresas para poder contratar personal especializado, pero que por el momento esto no ha sido posible, precisamente por la ausencia de efectivos. La situación, apuntan desde Bueu, se está repitiendo este año en varios concellos.

De este modo, mientras no se regulariza la situación -el espacio para albergar la oficina, en la planta baja de la casa consistorial, ya está preparado- se insta a los visitantes a acudir a la segunda planta del edificio, donde serán atendidos por el personal municipal.

La campaña turística de este año tendrá como novedad un nuevo mapa mucho más visual que recoge los distintos puntos de interés del municipio de forma actualizada, y que se repartirá tanto para visitantes como para vecinos. El nuevo folleto permite, además, tener información directa de parkings, playas y otros elementos a través de QR, y se puede descargar a través de la web o bien recoger en los próximos días en la oficina una vez se abra.

Por otra parte, el aula de la naturaleza de Cabo Udra ya está operativa, abierta todos los fines de semana de julio y agosto (viernes de 17 a 21, y sábado y domingo de 10.30 a 14 horas). La oferta de actividades incluye Paseos ao Solpor los días 17 y 31 a las 20.30 horas, y el 7 y 21 de agosto a las 20 horas. Este sábado habrá un obradoiro sobre huellas de animales para niños de 5 años en adelante con inscripción previa (página web de la Asociación Alados, correo info@alados.es o teléfono 662140027). También se contempla una ruta circular por Udra el 19 y un obradoiro de ecoprint el 25. En agosto habrá obradoiros de papel reciclado (día 1), de huellas de animales (15) y de ecoprint (29), además de rutas ambientales entre Ancoradouro y Tuia (día 1), entre Ancoradouro y Lagos (día 16), y una circular por Cabo Udra (30).

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Por otra parte, el concello prepara un par de rutas de temática marinera entre el astillero de Purro y la plaza de abastos, que se uniría a las siete de senderismo que tiene, y que ofrece tanto en planos físicos, como en la web y en la plataforma wikiloc.