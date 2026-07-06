Limpian con varios camiones el «vertedero» en el que se convirtieron las jaulas de podas del cementerio de Moaña

La Mancomunidade do Morrazo inició ayer la retirada de los restos vegetales que cubrían gran parte de la explanada del aparcamiento del cementerio de Trigás en Moaña. La alcaldesa y presidenta del órgano comarcal, Leticia Santos, denuncia en un vídeo las prácticas incívicas que convirtieron lo que era una jaula de recogida de restos de podas en «un vertedero incontrolado».

No en vano, desvela la presencia de material de construcción como panel sandwich, amianto, colchones, neumáticos, restos de muebles y puertas y todo tipo de residuos.

Ante esta situación, además de acometer la limpieza con varios camiones, la Mancomunidade desmontará la jaula de recogida de restos vegetales, perdiéndose así este servicio, por razones de salubridad. Las prácticas incívicas llevaron a cubrir con residuos incluso la plaza de aparcamiento de discapacitados. Santos advierte a las empresas de que deben tratar sus residuos con un gestor autorizado y promete reforzar la vigilancia y sancionar a los que arrojen residuos de forma descontrolada.

Retirada de restos vegetales, con los residuos en primer plano. | / FDV