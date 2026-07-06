Moaña celebra sus Festas do Carme con verbenas mientras Cangas y Aldán solo tienen procesión marítima

Avanza el mes de julio y se acercan los festejos en honor a la Virgen del Carmen, cuyo día grande será el jueves 16. Con la programación de las fiestas de Bueu ya presentada, los otros grandes festejos de la comarca dedicados a la patrona de los marineros serán las Festas do Carme de Moaña. Este año, la programación se desarrollará entre el 15 y el 19 de julio, con atracciones y conciertos en la alameda del centro urbano. En Aldán, por su parte, el Carmen se celebrará, como es habitual, el último domingo de julio. Este año no habrá verbena, ya que la comisión no acudió a pedir aportaciones debido a las dificultades registradas en años anteriores. Con todo, se mantiene la tradicional procesión marítima, prevista para el domingo 26 de julio.

También en Cangas los fieles surcarán el mar el propio día 16. La comitiva, formada por decenas de barcos, se encontrará con la de Moaña en el límite marítimo entre ambos municipios.

La programación de las fiestas patronales de Moaña arrancará la noche del miércoles 15 de julio, víspera del día grande, con la actuación de la Orquesta Magos y de DJ Dani Villa. El 16 de julio, la velada correrá a cargo de la Orquesta La Mekanika y, de madrugada, pinchará DJ Carlos RV. El viernes 17 actuarán la orquesta Claxxon y La Yaya DJ, el sábado actuará Onda Festival mientras que el domingo 19 la música llegará a las calles con un pasacalles a cargo de la Charanga Noroeste.

En cuanto a la programación religiosa, la siempre concurrida procesión partirá a las 17.00 horas de la iglesia parroquial con la imagen de la patrona de los marineros. Durante el recorrido se cantará la Salve Marinera y la imagen embarcará en el muelle de A Mosqueira, adonde se espera que la comitiva llegue pasadas las 18.15 horas.

Está previsto que cientos de fieles se suban a los barcos bateeiros disponibles o a embarcaciones más pequeñas para acompañar a la imagen. Primero se producirá el encuentro con la procesión de Cangas, al final de la playa de Rodeira. Después, los fieles moañeses surcarán la ría para detenerse ante varios puertos de Vigo y Redondela, donde se lanzarán salvas.

De regreso al norte de la ría de Vigo, la comitiva se detendrá ante Domaio, Meira y el paseo marítimo del centro urbano moañés, donde se realizará la ofrenda floral. Como cada año, se espera también una amplia presencia de vecinos siguiendo el ritual desde tierra.

En Cangas, las celebraciones comenzarán el miércoles 15 con el traslado de la imagen de la Virgen desde la iglesia de Darbo hasta la lonja de Cangas. La comitiva hará una parada en el centro de día Sanidía, donde actuarán Son de Nós y el Grupo de Danzas Pais de San Roque. La procesión por tierra saldrá a las 17.30 horas.

Al día siguiente, el jueves 16 de julio, la procesión marítima partirá a las 17.00 horas, tras una actuación en la lonja de la Banda de Gaitas María Soliño. Los barcos emprenderán una travesía hasta el frente de Darbo y, posteriormente, se encontrarán, a la altura de Rodeira, con la comitiva de Moaña. Al regreso de la ofrenda floral, actuará en el muelle el grupo Mala Herba.

Final de mes

Aldán, como es habitual, se desmarca del calendario principal y rendirá homenaje a la patrona de los marineros el último fin de semana de julio. Este año no habrá fiestas, aunque la Asociación Cultural Nosa Señora do Carme sí tiene preparada una noche de música en septiembre con la popular orquesta París de Noia, en colaboración con la empresa Frigoríficos del Morrazo. En cuanto a la procesión del 26 de julio, la misa previa será a las 12.00 horas, previsiblemente en el templo parroquial de Aldán, al no instalarse carpa para la misa de campaña. La procesión marítima saldrá a las 13.00 horas del muelle para realizar la ofrenda floral.

Durante la mañana actuarán el Grupo de Danzas Pais de San Roque, As Falcatrueiras, Son de Nós y la Banda de Música Bellas Artes de Cangas.