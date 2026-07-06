Cariño Malo gana el premio del público de la Mostra de Cangas

La obra 'Cariño Malo', de la compañía peruana Ministerio de la Belleza, gana el Premio del Público de la 43ª Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas. Miembros de la compañía viajaron desde Lima hasta Cangas para subirse al escenario en el que sería su primera representación en España. El estreno se realizó el pasado domingo 28 de junio, coincidiendo con el Día del Orgullo LGTBIQ+, en un abarrotado Auditorio Municipal que estalló en aplausos y se puso en pie con calurosísimas ovaciones tras finalizar la interpretación.

Alejandro Clavier, dramaturgo, director, productor general y uno de los actores de 'Cariño Malo' reconocía sentirse «muy emocionado» tras conocer el resultado de la votación. Acompañando a Clavier encima del escenario están los actores Sebastián Stimman y Diego Salinas. La obra, un melodrama iberoamericano desde una perspectiva queer, se inspira en el formato de las radionovelas. Como explica la crítica de teatro Ana Abad de Larriva, 'Cariño Malo' «visibiliza la fragilidad y también la fuerza de la lucha por la propia libertad a la hora de ser, de amar y desear; así como el dolor, la crueldad, la violencia y la represión». De Larriva añade que se trata de una pieza «tremendamente humana que genera empatía pero que también incomoda», que «divierte y entretiene, pero que también hace pensar».

El Premio del Público es un reconocimiento que la Muestra de Cangas otorga cada año teniendo en cuenta la valoración de las personas asistentes a las obras que se representan en el Auditorio Municipal. Después de cada espectáculo, los espectadores tienen la opción de votar en una urna, puntuando del 1 al 5 cada una de las obras.