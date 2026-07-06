Bueu
Estévez reprocha el abandono del entorno del centro de salud
La portavoz del PP de Bueu asegura que hay deficiencias de seguridad vial y falta de limpieza
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Cristina González
Bueu
El grupo municipal del PP de Bueu, que preside Elena Estévez, traslada su malestar por la imagen de dejadez que presenta el entorno del centro de salud de la localidad. Estévez acusa al gobierno local de «mirar a otro lado» e ignorar un espacio por el que a diario transitan muchos vecinos, ya sea andando o en coche.
Señala que las deficiencias afectan tanto a la seguridad vial como a la falta de limpieza y mantenimiento. La portavoz dice que los jardines que rodean la instalación sanitaria son «campos de hierba completamente abandonados» y al situación se agrava en los accesos y en las zonas de servicio contiguas. La entrada al aparcamiento está llena de baches.
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