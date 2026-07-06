Daniel Chapela habla de «desgobierno fiscal» en Bueu por la ausencia de presupuestos

El concejal no adscrito de Bueu Daniel Chapela ha censurado «el desgobierno fiscal de Bueu» por la ausencia de presupuestos. El edil achaca a la «inutilidad manifiesta» del concejal responsable de Facenda, Xosé Leal, la falta del documento, «ya que es incapaz de traer unos presupuestos en tiempo y forma al pleno». En este sentido, apuntó las similitudes con la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, «anunciando presupuestos y después ignorando su obligación legal de traer las cuentas». La situación, en su opinión, «paraliza Bueu».

Recuerda Chapela que en la aprobación de las cuentas de 2025, el pasado mes de noviembre, «se anunció que las cuentas de 2026 estaban prácticamente listas». Y apunta que «esos números fantásticos nos cuestan un sueldo mensual a todos los contribuyentes».

Noticias relacionadas

Por otra parte, el edil criticó «el cinismo y la hipocresía» del gobierno local en relación al paso de peatones de Petís, recordando que «cuando presenté una moción en la línea de las demandas del gobierno, este votó en contra». La moción pedía mejorar la seguridad en toda la zona.