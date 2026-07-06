Cangas acoge la 11ª edición de Cangas Móvese pola ELA»

Con muchas cosas en contra, demasiadas, Agaela resiste y no pierde la sonrisa, esa que nunca dejó de tener su primer presidente, Agutín Guimeráns. La Asociación Galega de Esclerosis Lateral Amiotrófica es fiel a la cita en Cangas para recaudar fondos en la lucha contra esa terrible enfermedad. La villa acoge el próximo día 12 de julio la 11ª edición de «Cangas Móvese pola ELA. Cangas volverá a ser referente en esta lucha con un referente de solidaridad como el que se prepara para el próximo domingo, un evento deportivo y solidario organizado a beneficio de la asociación. El acto fue presentado ayer por miembros de Agaela con la presencia de la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), el edil nacionalista Antón Iglesias y el concejal socialista, Eugenio González.

La iniciativa tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad sobre la realidad de esta enfermedad que, a pesar de haberse aprobado una ley específica para atender a las personas que la padecen, las quejas sobre su incumplimiento se extienden y la Xunta de Galicia todavía no elaboró el decreto.

La jornada comenzará a las 10.00 horas en la Casa de Cultura de Rodeira, desde donde partirán las diferentes modalidades deportivas, abiertas a la participación de personas de todas las edades y condición física. La programación incluye la carrera popular de 8.8 kilómetros, con salida a las 10.15 horas; la «andaina» solidaria de 4.2 kilómetros, que comenzará a las 10.20 horas, y la travesía a nado de 500 metros prevista para las 12.00 horas, entre la rampa de Ojea y la Casa de la Cultura.

Además de las pruebas deportivas al finalizar la jornada se celebrarán sorteos solidarios gracias a la colaboración de numerosas empresas, comercios y entidades que, año tras año, apoya la iniciativa.

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Las inscripciones tiene un precio de solidario de 5 euros y puede realizarse tanto e manera anticipada a través de las plataformas habilitadas como presencialmente el propio día del evento. La organización también ofrece la posibilidad de colaborar mediante la Fila 0, destinada a personas que quieran contribuir a la causa, aunque no puedan asistir.