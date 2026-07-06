Bueu firma con Servisub el contrato de desbroces e iniciará los trabajos esta semana

El Concello de Bueu ha adjudicado a la empresa Servisub el contrato de desbroces, que permitirá actuar en el mantenimiento de unos 80 kilómetros de viales durante los próximos tres años. El documento ya está formalizado y se espera que en los próximos días la compañía inicie los trabajos, uniéndose, de este modo, a las dos personas que integran la brigada municipal dedicada a estas tareas y a las tres contratadas mediante el programa Rural Activo, que se incorporaron la semana pasada.

La de Servisub Bueu fue la mejor de las cuatro ofertas presentadas en un contrato que salió a licitación por 109.076,22 euros, IVA incluido. La ganadora del concurso ofreció un precio unitario de 0,30 euros por metro cuadrado desbrozado, lo que, unido a los impuestos, se convierte en un coste de 0,3630 euros por metro cuadrado para cubrir una superficie estimada que alcanza los 275.064 metros cuadrados.

La idea del gobierno local es comenzar cuanto antes con los trabajos, siguiendo un planning que ya está elaborado y que llevará directamente el técnico forestal contratado por el concello hace meses, pero siempre bajo la supervisión del alcalde buenense, Félix Juncal.

El documento contractual recoge que la adjudicataria actuará una media de 37 jornadas al año, en la que desarrollará su labor de forma discontinua a través de campañas, órdenes de trabajo o programaciones periódicas. El arco temporal de actuación se situará habitualmente entre el 1 de abril y el 30 de septiembre.

Las tareas de roza y desbroce de vegetación se llevarán a cabo en los márgenes de viales, caminos rurales, cunetas y taludes, pero también en otros espacios de titularidad pública y entornos de equipamientos. Además, la empresa deberá hacerse cargo de la limpieza y gestión de los residuos que se generen, que deberán ser trasladados y depositados en una instalación autorizada. En cuanto a los medios humanos mínimos con los que debe contar son tres operarios y un capataz.

Quienes ya han empezado sus labores son los tres peones forestales contratados a través de la subvención autonómico del Rural Activo. Por el momento están trabajando con medios manuales antes de recibir los EPI’s que les permitirán hacerlo con maquinaria.

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Desde el concello se celebra la adjudicación de este contrato de desbroces, que permitirá mejorar su actuación en este apartado. «Los medios que teníamos eran insuficientes. Hasta julio se ha trabajado con numerosos eventos que nos han absorbido», señalan desde el consistorio.