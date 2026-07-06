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Arranca en Moaña el encuentro de música electrónica Dinámica Live

Se celebra este domingo día 12 todo el día en el recinto de A Talangreira de O Beque

Sebastian Black, Rebe Nerga, Darío MG, Boneka 404, Depalma y Stropharia Cubensis.

Sebastian Black, Rebe Nerga, Darío MG, Boneka 404, Depalma y Stropharia Cubensis. / Fdv

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Cristina González

Moaña

La música electrónica tiene su cita este domingo día 12 en Moaña con el nuevo evento Dinámica Live, en el recinto de A Talangreira de O Beque, en un entorno privilegiado que refleja la filosofía del proyecto de ser un punto de encuentro para esta música con cercanía, comunidad y conexión con el territorio.

El encuentro se extenderá a lo largo del día y reunirá a representantes de la electrónica local en una sesión Dj Sets continua con Rebe Nerga, Stropharia Cubensis, Darío MG, Boneka 404, Depalma y Sebastian Black.

El evento es una extensión natural de Dinámica Creativa, la escuela de producción musical y Dj de O Morrazo y una de las pioneras en Galicia en formación de artistas de cultura electrónica.

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El programa comienza con acceso libre a las 12:00 con el podcast de Dinámica Creativa «Café Dinámico x Sanchilán» que contará con Torso, María Vilas y Denis Skis para reflexionar sobre la actividad cultural. Después llega Xantar Sonoro , la propuesta gastronómica de A Talangreira, con las selecciones musicales de Clara Candela y Panda. A partir de las 16:00 serán las actuaciones Dj Sets, cuyas entradas están disponibles en Woutick.

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