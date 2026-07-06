Arranca en Moaña el encuentro de música electrónica Dinámica Live

La música electrónica tiene su cita este domingo día 12 en Moaña con el nuevo evento Dinámica Live, en el recinto de A Talangreira de O Beque, en un entorno privilegiado que refleja la filosofía del proyecto de ser un punto de encuentro para esta música con cercanía, comunidad y conexión con el territorio.

El encuentro se extenderá a lo largo del día y reunirá a representantes de la electrónica local en una sesión Dj Sets continua con Rebe Nerga, Stropharia Cubensis, Darío MG, Boneka 404, Depalma y Sebastian Black.

El evento es una extensión natural de Dinámica Creativa, la escuela de producción musical y Dj de O Morrazo y una de las pioneras en Galicia en formación de artistas de cultura electrónica.

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El programa comienza con acceso libre a las 12:00 con el podcast de Dinámica Creativa «Café Dinámico x Sanchilán» que contará con Torso, María Vilas y Denis Skis para reflexionar sobre la actividad cultural. Después llega Xantar Sonoro , la propuesta gastronómica de A Talangreira, con las selecciones musicales de Clara Candela y Panda. A partir de las 16:00 serán las actuaciones Dj Sets, cuyas entradas están disponibles en Woutick.