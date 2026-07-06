Antiguos remeros de Meira y Tirán, unidos en la Ruta de la Plata de DisCamino

Los cinco participantes en la Ruta de la Plata de la Asociación DisCamino para personas con discapacidad, siguen cumpliendo etapas en sus bicicletas adaptadas y con sus respectivos pilotos al frente, bajo el infierno del calor de las tierras andaluzas y extremeñas, pero sobrecogidos por tanto recibimiento con los brazos abiertos en los pueblos en los que pernoctan, como señala en sus crónicas el vigués Javier Pitillas, alma mater de este colectivo y que realiza el recorrido con su perrita "Siti". En la jornada de este lunes el equipo, integrado por los moañeses Suso Valverde y Pablo Paz; la canguesa Laura Martínez, la cambadesa Merchi Álvarez, que lleva sobre sus piernas a la perrita de su piloto; y la vasca Naira Arteaga cumplieron la cuarta etapa de 63 kilómetros entre Torremejía, en Badajoz, y Aldea del Cano, ya en Cáceres. El viernes pasado fue cuando iniciaron el Camino en Sevilla con sus bicicletas adaptadas (handbike, bici-sillas y reclinada con la previsión de llegar a Santiago el día 18.

El equipo de DisCamino que realiza la Ruta de la Plata durante una parada en la última etapa. / DisCamino

La ruta ha unido de forma especial a dos antiguos remeros, uno de Meira y otro de Tirán, Suso Valverde, con paraplejia desde un accidente laboral; y Pablo Paz, con hemiplejia del lado izquierdo tras sufrir hace diez años un ictus. La vida les cambió de forma radical y ahora pedalean juntos en DisCamino, destaca Pitillas, como también ellos en uno de los videos que publican de la ruta en las redes sociales, en donde se refieren, con humor, a que éste es su auténtico desasfío, en alusión al que todo los años reman Samertolaméu (Meira) y Tirán, pero en el caso de ambos por la discapacidad. "Aqui no gana ni pierde Meira o Tirán, gana DisCamino", señala Suso Valverde, mientras que Pablo Paz insta a la unión de ambos clubes de remo para lograr que se conviertan en un referente nacional en el banco de remo fijo: "¡Vamos por la unión!", exclama.

Ambos moañeses están demostrando lo que es realmente este desafío de hacer una Ruta de la Plata con unos mil kilómetros de recorrido, que no podrían llevar a cabo sin la ayuda de los pilotos de DisCamino, además de Pittillas, Julio Villaraviz, Nando Molares y Juan Osa, con el apoyo de Yolanda y Menchu y de los conductores José Luis Hermelo y Eloisa.

Merchi Álvarez con la perrita de Pittillas sobre sus piernas en la bici. / DisCamino

Valverde reconoce que la etapa más dura fue al primera porque de madrugada en Sevilla ya hacía mucho calor, además de que tuvieron que cruzar toda la sierra norte de Andalucía, con grandes desniveles. Por eso que asegura que las sigueintes etapas casi fueron un paseo. Para evitar las altas temperturas, inician las rutas muy temprano, madrugan a las cinco de la mañana para ponerse en marcha a las seis y media, con cinco horas de pedaleo por carretera.

Suso Valverde y Pablo Paz, en sus triciclos en plena ruta. / DisCamino

La etapa de ayer ha sido muy emotiva para todo el colectivo de DisCamino que sigue teniendo en su foto de perfil en redes sociales al inolvidable Gerardo Fernández Costa "Gerardiño", que falleció en noviembre del año pasado, y que había realizado la primera Ruta de la Plata con Discamino en 2015. Su foto, al poco de salir de Fuente de Cantos, pedaleando con su piloto hacia uno de esos carteles de Toros de Osborne que antiguamente anunciaban el brandy Veteranos y que fueron indultados cuando se obligó a la retirada de vallas publicitarias de las carreteras, fue reeditada por el nuevo equipo que hace la ruta: "El mismo toro, la misma luz, las mismas sombras y una más: la falta de nuestro compañero", refleja Javier Pitilas en su última crónica del viaje en la que asegura que han disfrutado con la enorme cantidad de bajadas entre Fuente de Cantos y Torremejía, por lo pronto que llegaron y porque lograron escapar del sol. El canal Extremadura de Televisión les hizo un reportaje con testimonios al grupo y destaca la gran amabilidad de los gobiernos locales de Sevilla, Almadén de la Plana, Fuente de Cantos o de Torremejía, que les les cedieron un pabellón para ducharse, con bebidas frescas y aulas con aire acondicionado para pasar la tarde y la noche, y en donde han recibido muchas visitas. Pitillas reconoce qeu la primera etapa desde Sevilla, que comenzó con la foto oficial a los pies de la Giralda fue tremenda, por el tremendísimo calor.

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La etapa de este martes son otros 70 kilómetros entre Aldea del Cano y Cañaveral.