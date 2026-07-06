Agustín Entenza y Manuel Freire ganan las catas del Tinta Femia

La XX Festa do Viño Tinta Femia de Cela en Bueu se clausuró ayer, tras tres días de celebraciones, con las catas de los 12 vinos de los cosecheros de la parroquia cuyos caldos de esta variedad se pudieron saborear en el recinto de fiestas del Eirado de Cela.

Se celebraron dos catas, una popular, realizada con las puntuaciones del público, y otra ciega, a cargo de los sumilleres Antonio Portela, Pablo Saa, Cristina Alcalá y Martiño Santos.

La cata popular fue ganada por los vinos de Agustín Entenza Santomé, que compitió con la botella 9, letra H; en segunda posición quedó Francisco Parada cerqueiro, con sus botella nº7/letra E) y en tercera posición José Fazanes Loira, cosechero con la botella 12/letra J).

El grupo de sumilleres que realizó la cata. / Salvador Santos

En el caso de la cata de los sumilleres, venció en primera posición Manuel Freire Carballo, con la botella nº1; en segunda posición quedó Jose Jorge Gómez Novas, con la botella nº 5; y en tercer lugar, Francisco Parada Cerqueiro, con la botella 7, que también consiguió la seguan palza de la cata del público.

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La Festa do Viño Tinta Femia, organizada por la Asociación de viticultores San Martiño de Bueu, que preside Francisco Entenza «Chuco» con el Concello, se desarrolló desde el viernes hasta ayer con un amplio programa, una ruta sonora para vincular la música de raíz con la cultura del vino; el pregón del almirante Santiago Bolíbar; y actuaciones musicales, con 1.700 botellas de esta variedad de vino para degustar, a precios de 10 euros y a 2 euros la copa; y esta cata que supone el colofón para un programa que rinde honores a este vino con historia y sano, como lo definió Bolíbar. El calor fue el único enemigo que restó algo de público al recinto.