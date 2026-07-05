Folclore
Tradición de Canarias y México, este sábado, en el festival Mar da Illa de Meira
El Festival Mar da Illa inunda, en su primera edición, la parroquia moañesa de Meira de música tradicional y danzas folclóricas de distintas latitudes del planeta. La noche del viernes Banda D’ Alem, llegada desde la isla portuguesa de Madeira, encandiló al público. Después el protagonismo lo asumió el maestro gaiteiro de Moaña Xavier Blanco con «En Raíz», acompañado del artista invitado Raúl Rodríguez.
Para este sábado el programa comienza con Teatro de Ningures y su obra «O buscador de illas» (21.00 horas). En cuanto a la música, los ritmos canarios abrirán la velada con una actuación de la AC Parranda el Lebrillo acompañados del cuerpo de baile El Álamo. Está previsto que se suban al escenario a las 22.30 horas. La tradición mexicana, siempre tan apreciada en Galicia, llega a medianoche con Mariachi Azabache y el ballet Leyendas de México.
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