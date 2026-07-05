Santos pide "sentidiño" a Rueda, que cese a Caamaño y devuelva el PAC de urgencias a Moaña
La alcaldesa lideró la 243ª semana de concentraciones semanales, ahora ante el nuevo centro de salud de Sisalde
Ni el calor ni las vacaciones de verano paran a los vecinos de Moaña que este domingocumplieron la 243ª semana consecutiva de moviizaciones con una nueva concentración dominical, ahora ya y desde su apertura el pasado día 15 de junio, ante el nuevo centro de salud de Sisalde. La alcaldesa, Leticia Santos, de nuevo liderando la protesta, pidió «sentidiño» al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para que cese al conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño y devuelva el PAC de urgencias a Moaña. Agradeció a los vecinos que acudieran a la concentración pese al calor, del que dijo que es tan peligroso como el Sergas, y que estas movilizaciones demuestran que en Moaña «no tiramos la toalla».
La alcaldesa estuvo acompañada en los discursos por el portavoz de la Plataforma de defensa da sanidade pública de Moaña, Gabriel Ferral, que indicó que la Xunta sigue castigando al pueblo de Moaña con su PAC secuestrado en Cangas en lo que calificó de estrategia política del Sergas que prefiere el camino del desmantelamiento de la sanidad antes que contratar al personal médico del sistema público, utilizando de forma «perversa» las plazas y el personal de Moaña para tapar buracos y cubrir vacantes del centro de salud de Cangas. Calificó de «temeridad y vergüenza» lo que la Xunta hace con la sanidad en Moaña y dijo que con la fuerza de estas 243 semanas se vuelve a gritar alto el regreso del PAC de urgencias: «Tenemos derecho a tener urgencias las 24 horas del día los 7 días de la semana como antes de la pandemia del COVID. La emergencia sanitaria pasó, pero los recortes no». También indicó que Moaña no se rendirá y seguirá reclamando el regreso de las urgencias.
La alcaldesa añadió que la Xunta está jugando con el PAC de Moaña como "comodín" para tapar las cartas en el PAC de Cangas en donde esta última semana, en pleno período de vacaciones y con incidencias graves en las playas, este PAC sólo tenía dos de las tres facultativos en servicio porque utilizan al de Moaña como comodín para tapar la falta de refuerzo del personal. Por eso pide que el conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, que se vaya porque hace más mal que bien: "Tiene que irse o si no que Rueda lo cese".
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