La isla de Ons recupera el campo de voluntariado ambiental

La isla de Ons acogió el primer campo de voluntariado organizado por la Xunta en este archipiélago en 21 años. Concretamente, un grupo de 15 jóvenes de entre 18 y 30 años llevó a cabo diversas tareas y proyectos en la isla entre el 15 y el 26 de junio, bajo la supervisión de personal técnico del Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia.

Todas las actividades en las que participaron los voluntarios durante su estancia en el archipiélago compartían el objetivo común de atender las necesidades de gestión del propio espacio protegido. En este sentido, los trabajos realizados incluyeron diversas labores de conservación y mejora ambiental, tales como la restauración de hábitats, el control de especies exóticas invasoras, la recuperación de elementos etnográficos y la protección de la biodiversidad.

Miembros del grupo de voluntarios durante una de las labores de limpieza. / Parque nacional das Illas Atlánticas

En concreto, los jóvenes participantes realizaron labores intensivas de desbroce y acondicionamiento del entorno en los antiguos lavaderos de Tritóns y de la Lagoa dos Anfibios; eliminaron diversas especies de flora invasoras —"Helichrysum petiolare", "Crocosmia x crocosmiiflora" y "Canna indica"—; limpiaron playas de residuos tanto marinos como terrestres; y participaron en la limpieza integral y restauración del antiguo manantial en la zona de Caniveliñas, una de las intervenciones más complejas debido a la imposibilidad de acceder al lugar con maquinaria. Asimismo, se organizaron actividades complementarias, como recorridos interpretativos, observación del paisaje y visitas al Castelo dos Mouros, a Cova da Loba, a los antiguos saladeros romanos y a otros lugares de interés patrimonial.

Estas actividades no solo tuvieron un impacto ambiental positivo en el entorno, sino que también brindaron a los voluntarios participantes una experiencia práctica y directa en la gestión del medio natural, desarrollándose en uno de los ecosistemas más emblemáticos y ecológicamente ricos de la región.

De hecho, más allá de los resultados materiales, la labor realizada durante este programa de voluntariado permitió a los participantes conocer de primera mano las complejidades que conlleva la gestión ambiental de un espacio protegido.

En este sentido, la presencia y estrecha colaboración del personal técnico del parque garantizaron que cada actuación respondiera a las prioridades reales de conservación de la isla, consolidando esta iniciativa como una experiencia educativa de gran valor y una herramienta operativa eficaz para preservar el patrimonio natural y cultural de Ons.

Cinco turnos este verano en las Cíes

Además de la actividad piloto organizada en Ons durante el mes de junio, cabe destacar que, a lo largo de julio y agosto, las islas Cíes acogerán a un total de 75 jóvenes en el marco de los campamentos de voluntariado que organiza anualmente la Dirección Xeral de Xuventud en diversos puntos de Galicia.

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Organizados en cinco turnos de 15 participantes cada uno —con estancias en la isla de entre 10 y 12 días de duración—, los primeros voluntarios llegaron a las Cíes el 1 de julio y ya colaboran con el personal del Parque Nacional en diversas tareas de conservación y mejora ambiental. Durante los dos meses que dura este programa de voluntariado, los participantes se alojarán en instalaciones habilitadas por la Xunta en la propia isla.