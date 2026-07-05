Moaña se reúne con Costas para avanzar en la solución definitiva a los hundimientos en el vial de O Con

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, mantuvo un nuevo encuentro con la Jefatura Provincial de Costas del Estado, junto al concejal de Obras, Daniel Costas, y los técnicos encargados de redactar los dos proyectos de la zona de O Con afectada desde hace años por hundimientos; por un lado, el del vial o avenida José Costa Alonso en el comienzo del Camiño Real y, por otro lado el del mirador de O Fiunchal, en el otro extremo, que está cerrado desde hace seis años por grietas y riesgo de derrumbe. La reunión fue una primera aproximación a las posibles soluciones técnicas, en la que se abordó cómo orientar los proyectos para que puedan ser informados favorablemente. El Concello adjudicó al ingeniero Martín Piñeiro el proyecto estructural en el vial y a un arquitecto paisajista el del mirador de O Fiunchal o de Masandía.

En la última reunión con Costas en abril se había quedado en que el Concello redactaría los proyectos que afectan en tierra y Costas buscaría una solución en el mar para aminorar el efecto del oleaje sobre el muro de contención del vial que es el que está provocando el hundimiento al escarbar el mar, sobre todo cuando hay los vientos y temporales del sur, que hacen que las olas batan con mucha dureza en este malecón.

La alcaldesa anunció que habrá una segunda reunión a la que también se invitará a la Consellería de Medio Ambiente que lleva las concesiones en el litoral, ya que una vez se cierre la solución a la autorización del proyecto, pasaría a depender de la consellería la autorización o la concesión, aunque ésta requeriría de Costas del Estado el preceptivo informe.

Por otra parte, señala Leticia Santos, una vez que estén los proyectos finalizados, se volverán a reunir con el secretario de Estado, Hugo Morán, con la intención de pactar posibles vías de colaboración económica, tal y como se había quedado en la visita que había realizado a Moaña en abril para recorrer la zona afectada de O Con. En la reunión de esta semana con la Jefatura Provincial de Costas no se avanzó nada sobre el proyecto que corresponde a Costas en la zona del mar, salvo que sí se había encargado al departamento correspondiente su redacción.

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En los últimos años, los socavones en el vial han ido en aumento y se teme que los efectos del cambio climático puedan provocar daños irreversibles en esta zona. En abril fue necesario cortar al tráfico el vial para que el Concello acometiera una actuación urgente en un tramo de 20 metros en donde se reforzó la contención del muro. Debido al cierre del mirador de Masandía, la playa también está acotada en esta zona final por el peligro de derrumbes.