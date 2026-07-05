Por la mañana megáfono por la tarde banda

Megáfono por la mañana, música por la tarde en Moaña.

De la protesta por la retirada del PAC de Cangas por la mañana a la música de bandas por la tarde, en el palco. Fue el VI Festiva de Bandas Centenarias el que animó a algunos a retirarse de las playas. Participaron la Banda de Música Belas Artes de Cangas y la Popular de Moaña Airiños do Morrazo.

¿Pero hay o no hay turno de tarde en la Policía?

Policías de Cangas y PP deben ponerse de acuerdo. Porque los vecinos de Cangas no saben si hay o no hay turno de tarde la Policía Local. Mientras desde la formación conservadora se dice que sí, las patrullas de tarde se dejan ver en varios operativos de fin de semana. Además, atienden las llamadas. Y no se trata todavía de regular el tráfico en la zona rural, porque eso no se producirá hasta que lleguen los carteles que delimiten la zona urbana en el rural.

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La demagogia se impondrá seguro

Estamos seguros que se impondrá la demagogia y que cuando AV presente su moción para rebajar el tipo impositivo del IBI, del 0.55% al 0.50%. Es tan fácil como que el PP le otorgue su apoyo. No se reparará en que los impuestos son vitales para mantener la sanidad y la educación pública, por ejemplo, o para construir carreteras. La medida será populista, que es lo que se lleva ahora. Sin embargo, el PP subió el tipo impositivo del IBI donde está ahora y AV no lo bajó cuando Victoria Portas fue alcaldesa.