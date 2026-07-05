Herido el conductor de un vehículo que se sale de la vía en O Hío y vuela 25 metros

Un joven de menos de 30 años de edad, vecino de Cangas, resultó herido esta mañana al salirse el vehículo que conducía, un Opel Corsa, en la carretera de O Hío. El accidente tuvo lugar a las 09.30 horas, cuando el vehículo, al salirse de la vía, cogió la rampa de acceso a una vivienda y se fue volando 25 metros hasta que quedó volcado en la calzada. Al punto acudieron Policía Local y Emergencias Cangas, además del equipo de Conservación de Estradas de la Diputación de Pontevedra. El herido era también el único ocupante del vehículo y dio positivo en alcohol (0,95) y drogas en las pruebas a las que fue sometido por parte de la Policía Local de Cangas. El coche no llegó a impactar en ningún momento con la vivienda. Fue la rampa de acceso y la velocidad a la que circulaba el vehículo la que provocó este vuelo de 25 metros de longitud.

El herido fue trasladado por una ambulancia del 061 a un centro hospitalario de Vigo con varios golpes en el cuerpo, pero no se calificó de grave su estado. La circulación estuvo cortada hasta las 12.00 horas, cuando la Guardia Civil volvió a abrirla al tráfico.