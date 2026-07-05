Herido el conductor de un vehículo que se sale de la vía en O Hío y vuela 25 metros
El joven dio positivo en alcohol y droga. El coche subió por la rampa de acceso a un una vivienda
Un joven de menos de 30 años de edad, vecino de Cangas, resultó herido esta mañana al salirse el vehículo que conducía, un Opel Corsa, en la carretera de O Hío. El accidente tuvo lugar a las 09.30 horas, cuando el vehículo, al salirse de la vía, cogió la rampa de acceso a una vivienda y se fue volando 25 metros hasta que quedó volcado en la calzada. Al punto acudieron Policía Local y Emergencias Cangas, además del equipo de Conservación de Estradas de la Diputación de Pontevedra. El herido era también el único ocupante del vehículo y dio positivo en alcohol (0,95) y drogas en las pruebas a las que fue sometido por parte de la Policía Local de Cangas. El coche no llegó a impactar en ningún momento con la vivienda. Fue la rampa de acceso y la velocidad a la que circulaba el vehículo la que provocó este vuelo de 25 metros de longitud.
El herido fue trasladado por una ambulancia del 061 a un centro hospitalario de Vigo con varios golpes en el cuerpo, pero no se calificó de grave su estado. La circulación estuvo cortada hasta las 12.00 horas, cuando la Guardia Civil volvió a abrirla al tráfico.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Policía de Cangas se enfrenta otra vez al gobierno 'no se puede garantizar la seguridad de los ciudadanos
- Una avería en el cuadro eléctrico provoca un incendio y destroza el entarimado de madera exterior del restaurante de la playa de Menduiña
- Evacuado en helicóptero un bañista de Viñó (Cangas) tras un infarto y con solo dos médicos en el PAC
- La Guardia Civil inicia, con al menos 50 multas en Barra, el control de aparcamientos en las playas de Cangas
- La comarca de O Morrazo afronta el fin de semana en alerta roja por calor, y Cangas ya se plantea medidas para el ahorro de agua
- Cangas logra la cesión del campo de Massó durante los próximos dos meses como aparcamiento disuasorio
- El servicio de autobuses a playas comienza sin ningún viajero desde Cangas
- Grazas por deixarme ser Morris