Los barcos vuelven a invadir la zona de baño ante las quejas de los usuarios

Todo lo malo del verano de Cangas llegó ya en el primer fin de semana de julio. A las largas colas de tráfico del sábado se sumaron el domingo los accidentes y la presencia de barcos atracados muy cerca de las playas. El problema ya no viene solo por las carreteras, también viene por el mar. El balizamiento en algunas playas, como la de Santa Marta, aún no está hecho y los barcos invaden la zona que debería estar reservada para bañistas. Lo hacen a pesar de las quejas que hay entre las personas que ocupan ese momento las playas, sin importarles nada más que llegar a la arena, donde llegan cargados en un desembarco muy propio de este siglo XXI. Se trata de una competencia de la Guardia Civil del Mar, cuya patrullera acude todos los veranos a la costa de Cangas a poner orden. Su presencia se antoja cada vez más necesaria para que los barcos no invadan la zona de baño de las playas.

En este frenesí veraniego de Cangas, los turistas se empeñan en avanzar sin importar las circunstancias. Sucedió este domingo por la tarde en Liméns, cuando el Grupo de Emergencias de Cangas se desplazaba por Liméns para atender una alerta del 112. Primero, el mal aparcamiento de los coches dificultó mucho que el camión de Emergencias diera la vuelta y, después, los vehículos que venía de frente no se apartaban al paso de este vehículo de Emergencias, al contrario. Tuvo que bajarse un miembro del servicio del camión para llamar la atención a los propietarios de los vehículos que entorpecían la marcha del camión en Liméns.