AV pide bajar el tipo el IBI de Urbana ante el cambio catastral

Además de la información que recibieron los vecinos que asistieron a la reunión convocada por Alternativa dos Veciños para hablar de los cambios en el catastro, lo que se pudo sacar en blanco es que la mencionada formación política presentará una moción para reducir el tipo impositivo del IBI de urbana al 046% en 2027 (como colchón ante el pago de los atrasos) y fijarlo de forma estable en el 0.50% en 2028. Considera que las 3.500 nueva altas y valores duplicado dejarán más dinero en las arcas municipales, por lo que bajar el tipo impositivo no supondrá ningún lastre al Concello. También pedirá que el Concello de Cangas emita certificaciones de falta de servicios urbanos para aquellas parcelas que, siendo clasificadas como urbanas carecen de saneamiento, abastecimiento o alumbrado completo.

El IBI es un no de los impuestos que mayor dinero deja en las arcas municipales. Nadie, cuando está en el gobierno, quiere reducir el tipo impositivo, aunque, después, cuando están en la oposición todos lo piden. Es vital para los concellos, para todos, porque la administración municipal, que carece de todo, de lo que más es de capacidad recaudadora.

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AV mantiene su petición de suspensión del cobro de los atrasos del cambio catastral que afecta a 3.500 viviendas de Cangas. Considera inaceptable pagar por una demora administrativa de décadas. Pide, demás, que se publiquen los mapas de la zonas afectadas y los listados técnicos para acabar con la actual indefensión.