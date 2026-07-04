Suceso
Una vecina muere en la calle en Meira tras un infarto
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Redacción
Moaña
Los equipos de emergencias acudieron ayer por la mañana al aviso de una mujer tirada en el suelo en una calle de Meira, en la subida hacia Meira de Arriba. Se trataba de una vecina de 89 años que sufrió un infarto. Acudieron dos ambulancias del 061 y la Policía Local de Moaña, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida.
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