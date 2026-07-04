La Policía de Cangas se enfrenta otra vez al gobierno "no se puede garantizar la seguridad de los ciudadanos"

Empieza a ser demasiado normal que la Policía Local de Cangas, sobre todo desde su sindicato, se enfrente abiertamente al gobierno local de Cangas durante el verano. Este grupo asegura que a la a falta de efectivos se suma ahora la voluntad del equipo de gobierno de ordenar la intervención de la Policía Local en las playas que pasarán a denominarse suelo urbano. Son núcleos urbanos en el rural que están perfectamente delimitados y que cuentan con el visito bueno de la Subdelegación del Gobierno y de Tráfico.Es la fórmula que se acordó en la Junta Local de Seguridade para que la Policía Local acudiera a patrullar el tráfico en esta zona, ya que este cuerpo, año tras año, recordaba que en la zona rural no tiene competencias. Hasta hace un par de años, existía un convenio entre Guardia Civil y Concello de Cangas por el que se repartían en la zona rural las competencias de patrullar en esta zona rural. Pero eso convenio fue declarado ilegal por la abogacía del Estado. Además, la Policía Local exigía un plus económico por realizar este tipo de patrullas.

Este grupo de agentes sostiene que no se pueden garantizar la seguridad de los ciudadanos ni se llega a unos mínimos necesarios para la seguridad de los policías. Se traslada que los agentes piensan en su seguridad y en la de los vecinos y según diversas versiones hay varias bajas médicas. También se denuncia que a los tres agentes que en el jueves comenzaron las prácticas en el municipio únicamente se les abonará 700 euros y que no tienen ni material de defensa ni curso habilitado para portarlo.

Se asegura que no se puede garantizar la seguridad de los ciudadanos en los núcleos urbanos y que a pesar de ellos, el gobierno pretende que una sola patrulla abandone Cangas y se dirija a las playas. En la opinión de estos policías, "se juega con la seguridad de los vecinos". Mantienen que el turno de tarde en Cangas no tiene patrulla disponible debido a que los policías están de baja médica y que esta situación pasará así durante el resto del verano. Sin embargo, el viernes se pudo comprobar que había una patrulla en Viñó, cuando fue el helicóptero a recoger a una persona que había sufrido un infarto. Según versiones más radicales, se sostiene que el municipio va a quedarse sin servicio de la Policía Local de manera inminente y se subraya que los ciudadanos de Cangas merecen saber que sus policías no pueden ayudarles en sus demandas y necesidades por más que tengan voluntad de hacerlo.

Esta misma semana, dos miembros del sindicato de la Policía Local de Cangas acudieron al despacho de la Alcaldía vestidos de paisano para pedir si la regidora local, Araceli Gestido (BNG), los podía recibir. A pesar de considerar que no eran formas, Araceli Gestido optó por recibirlos y escuchó sus reivindicaciones, entre las que se mencionó el problema que suponía patrulla con policías que estaban en prácticas. Se negó a solicitar más personal. "La plantilla es la que es", dijo y recordó que los policías en prácticas son policías. Se trata de una "guerra" en la que no entra el jefe de la Policía Local de Cangas, Anxo Gallego.

El PP entra en la polémica y apoya a la Policía

El PP de Cangas denuncia el "indecente deterioro" de la seguridad ciudadana en el municipio, provocada, a su entender, por la falta de previsión y parálisis en el gobierno municipal. Los populares están seguros de que desde el pasado martes, 30 de junio, la Policía Local de Cangas no cubre el servicio en todo el turno de tarde (el viernes había policías de servicio por la tarde en Viñó), coincidiendo con la época más crítica del año, cuando la población se multiplica con la llegada de los turistas. En opinión del PP, esta situación se debe a que el BNG y sus socios n refuerza este turno para garantizar el componente mínimo imprescindible de una patrulla operativa ordinaria: el binomio de dos agentes. "Al producirse una baja médica dentro del cuerpo, que el gobierno en su línea habitual fue incapaz de cubrir, el servicio por las tardes quedó totalmente anulado, provocando ya que varios requerimientos y urgencias de vecinos que precisaron ayuda esta semana quedase sin atender".

Desde la formación que lidera Dolores Hermelo se alerta de que la falta de efectivos, sumada a grave deficiencia de medios técnico que padece el cuerpo policial desde hace meses, pone de manifiesto un abandono institucional insostenible. "El grado de irresponsabilidad del tripartito adquiere una dimensión alarmante i se tiene en cuenta que el concello de Cangas acaba de integrarse oficialmente en el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (VioGén), tras publicarse el convenio con el Ministerio del Interior en el Boletín Oficial del Estado (BOE)". Para el PP se trata de una hipocresía intolerable, donde se vende como éxito político la foto dela adhesión al programa de VioGén, que coordinan directamente dos agentes de la Policía Local, pero la realidad de la calle es que si esta semana se hubiese dado un aviso de emergencia por violencia de género. Por las tardes, no habría ninguna patrulla operativa para acudir de inmediato a auxiliar a la víctima.

Los populares afean que el tripartito utilice de forma partidista a los agentes públicos según sus propios intereses y no los de la ciudadanía. Recuerdan como se reforzó el servicio en el pleno de la Mancomunidadd de Morrazo, pero después es incapaz de poner un solo refuerzo para garantizar que los vecinos tengan una patrulla por las tardes en Cangas.

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Ayer, según pudo comprobar FARO DE VIGO, hubo servicio de tarde.