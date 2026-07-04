El Mundialito de Moaña reúne a más de 400 jugadores en O Casal y la primera noche concluye con destrozos en la parada de autobús
La organización señala que dentro del campo la competición transcurrió correctamente
Debido al calor hay cambios en los horarios y los partidos paran a las 13:00 para retomarlos a las 19:00 horas
Organizado por el Club Deportivo Moaña en el campo Iago Aspas-O Casal de la localidad, el Mundialito de fútbol del Moaña es toda una tradición. Este año reúne a 40 equipos con 492 jugadores inscritos, todos de categoría masculina, que compiten día y noche a lo largo de este fin de semana. La competición se celebra del 3 al 5 de julio y en esta primera madrugada no hubo ningún incidente dentro del campo, pero sí que generó bastantes daños colaterales en la vía pública por actos vandálicos. La parada de autobús del Casal quedó destrozada, según pudo confirmar la Policía Local que realizó varios controles por la zona durante toda la madrugad, y atendió varias llamadas de quejas por parte de vecinos.
El suceso en la parada ocurrió sobre las cuatro de la madrugada.
La organización del Mundialito sí que ha previsto cambios en la competición debido a esta ola de calor. A causa de las altas temperatura hay un paro a las 13:00 horas y se retoman los partidos a las 19:00 y en la madrugada de este domingo se parará a las 4 y se retomará a las 16:00 horas.
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