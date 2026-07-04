Turismo en O Morrazo
La Guardia Civil inicia, con 50 multas en Barra, el control de aparcamientos en las playas de Cangas
La Guardia Civil intensifica, con la ola de calor y la llegada de julio, el control de la movilidad en el entorno de los arenales de O Hío y Aldán | El refuerzo seguirá durante todo el fin de semana
El comienzo del mes de julio llega de la mano con los históricos problemas de atascos y numerosos coches mal aparcados en el entorno de las playas más concurridas de O Hío y Aldán, en Cangas. Ante ello, ya este jueves, iniciándose la primera ola de calor del verano, una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico acudió a controlar esta situación. Más de medio centenar de multas por estacionamientos irregulares tuvieron que poner los agentes solo en la bajada a los arenales de Viñó y Barra.
Este viernes volvieron a producirse los controles y sanciones en las zonas más conflictivas y la intención es reforzar esta vigilancia a lo largo del fin de semana, que se espera que sea muy concurrido en las playas de la comarca. No en vano se trata del primer gran fin de semana de verano.
La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, insistía ayer en que la Policía Local no patrullará el entorno de las playas, como viene ocurriendo en los últimos años, al tratarse de una competencia de la Guardia Civil. Agradece, eso sí, la diligencia mostrada desde el inicio de la ola de calor y recuerda que en la última Junta Local de Seguridad el ejecutivo local solicitó estos refuerzos contra los estacionamientos ilegales en las playas en verano.
Hay que recordar que en los meses de verano de 2025 los vecinos de la parroquia de O Hío realizaron protestas espontáneas en contra del colapso de coches por el turismo de playa, cruzando por pasos de peatones y cortando la circulación hasta provocar retenciones importantes.
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