"Grazas por deixarme ser Morris"

Es un actor serio en sus discursos, pero algo tiene que hace reir y así lo hizo con el público en la ncohe de este sábado en el Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela de Cangas cuando, reconociendo que por más tablas que uno tiene en la vida, metió la pata al intentar subir al escenario antes de tiempo para recoger el Premio Xiria ao Labor Teatral, que le entregó la Mostra. Lo paró en seco la actriz y responsable de las actividades paralelas y formación de la Mostra, Casilda Alfaro, que, con gracia, le mandó de nuevo a la butaca mientras presentaba al homenajeado y toda su trayectoria profesional. Le definió como un actor de gran talento y de creatividad excepcional para interpretar personajes complejos y que fue cofundador de Artello y de la Sala Carral, imprescindibles en la modernización del teatro gallego.

Ya sobre el escenario, «Morris»aludió al ser o no ser del Hamlet de Shakespeare y agradeció que la Mostra le dejará ser «Morris» ese personaje al que le dio vida Antonio Durán, «nacido en Vigo, de procedencia ourensana e parente de Woyzeck, Calígula ou Simbad» en alusión a la larga lista de personajes que representó en su vida de actor. .

Dijo que el premio a una labor que emprendió hace 46 años le merecía mucho respeto porque está entregado con mucho cariño por una Mostra con una trayectoria increible. Se lo agredeció a Che, a Silda, a Salva, Juanjo y a María Armesto e indicó que la Mostra era «luz e historia do teatro galego», que este premio a él era también un premio al camino de todos.

Añadió que la profesión realizada sobre los escenarios es una labor teatral «fermosa,, máxica, pero dura, chea de sinsabores, dúbidas, aplausos e silencios».y terminó pidiendo «longa vida» a la Mostra.

Tras la entrega del premio salió a escena Luis Bermejo, de Teatro del Barrio, para representar «Hoy tengo algo que hacer». Este domingo se baja el telón de la 43 edición de esta Mostra con el estreno en Galicia (21:00 horas, auditorio) de «Viva!» de la compañía francesa «La Loquace Cie».

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La programación también ofrece este domingo su último espectáculo en un espacio alternativo, en el local Comercio son da terra y el espectáculo «Vostede, que quere?», de la compañía gallega Teatro en Punto. Será a las 19:00 horas. La obra, para todo público, está dirigida por Xavier Picallo.