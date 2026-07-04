La fiebre del cromo llega al Var con Uve

La fiebre de los cromos de fútbol de la Copa del Mundo 2026 está llegando a niveles nunca vistos antes, tanto que desde comienzos de junio hay escasez de sobres en distintos puntos de España y en otros países, tanto de los tradicionales stickers como de las cartas. La propia Panini reconoció que no se esperaba una demanda tan alta y que había superado todas sus expectativas. En este contexto, los responsables del Var con Uve, de Abelendo, tuvieron la idea de convertir el establecimiento, al menos durante varias tardes de este mes, en un punto de reunión de coleccionistas en donde poder cambiar los cromos repetidos e intentar lograr esa joya del álbum que todavía se les resiste.

Balbino Álvarez explica que la idea fue de su hijo, Isaac. Lo anunciaron en las redes sociales del establecimiento con el sugerente nombre de «Cambio de cromos fest». La respuesta fue inmediata y desbordó las expectativas. «Vinieron al menos 30 personas. No lo esperábamos. Y descubrimos que no solo son niños los que coleccionan los cromos, también muchos adultos», indica el responsable del establecimiento.

La intención es celebrar el festival de cambio de cromos todos los jueves del mes de julio, coincidiendo también con las semanas en las que se resolverá el Mundial. Las quedadas son a partir de las 18.00 horas. «Al principio buscamos las horas en las que tenemos menos movimiento de clientes, a media tarde», desvelan los organizadores.

En la primera experiencia algunos de los coleccionistas acudieron con tacos de más de 50 cromos repetidos para intentar cambiarlos por algún futbolista que les falte. «Entiendo que el más solicitado es Messi, como es lógico, pues es su último Mundial», desvela Álvarez.

Estos puntos de intercambio, además de para socializar con otros amantes del fútbol y del coleccionismo, sirven para encontrar de forma fácil nuevos cromos ante la escasez de oferta. «Creo que hay gente que incluso vende cajas enteras por internet, a precios muy altos, aprovechando que hay escasez».

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El próximo jueves el Var con Uve volverá a convertirse en el epicentro de los amantes de los cromos en O Morrazo.