Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Récord de temperatura en VigoTerremoto en VenezuelaEspaña-Portugal, en CastrelosSeptuagenaria desaparecida en VigoNuevo macromarque en VigoRallye Rías Baixas
instagramlinkedin

Tradición

Breogán inundará Moaña de música y baile el sábado 11

Integrantes de Breogán y del Concello de Moaña en la presentación del evento.

Integrantes de Breogán y del Concello de Moaña en la presentación del evento. / | FdV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Fran G. Sas

Moaña

La Agrupación Breogán de Moaña organiza el sábado 11 de julio a las 21.30 horas en el Palco da Música el XXXVI Memorial Lola Diz e XII Memorial Henrique Otero. Comenzará con un pasacalles.

Las secciones de música y baile mostrarán parte del trabajo de todo el curso. La sección de ballet está dirigida por el maestro Eduardo Alves da Costa, fundador y director del Ballet Folclórico Galego.

Noticias relacionadas

El memorial contará con la actuación también de la Sociedade Cultural Deportiva e Recreativa Helios de Bembrive (Vigo). También actuará el grupo O Son do Río, que se dedica a la recogida de letras y melodías populares.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Audiencia de Pontevedra condena a 14 personas por colaborar en una trama para legalizar barcos con documentación falsa desde Bueu
  2. Cangas adelanta el primer gran bloque de las fiestas do Cristo 2026: Grande Amore, Nadie González, verbena y cultura popular
  3. El PP mantuvo cuatro reuniones con el Sergas para tratar de que el centro de salud de Moaña abriese con PAC
  4. Un moañés sufre un ictus que le dejó postrado y la ayuda a domicilio no llega hasta dentro de un año
  5. El servicio de autobuses a playas comienza sin ningún viajero desde Cangas
  6. Una madre y su bebé atropellados en el paso de peatones de Pescadoira en Bueu
  7. Tres marineros salen ilesos tras el aparatoso choque de su embarcación contra una batea en la ría de Aldán
  8. Controlado el incendio forestal de Cabo Udra gracias a un amplio dispositivo de medios terrestres y aéreos para su extinción

Una vecina muere en la calle en Meira tras un infarto

El PSOE de Moaña se desmarca y no aprueba la ordenanza de la basura

El PSOE de Moaña se desmarca y no aprueba la ordenanza de la basura

La fiebre del cromo llega al Var con Uve

Breogán inundará Moaña de música y baile el sábado 11

Iria Pinheiro, actriz: «Sempre tiven polémica por facer humor sendo muller»

Iria Pinheiro, actriz: «Sempre tiven polémica por facer humor sendo muller»

Evacuado en helicóptero un bañista de Viñó (Cangas) tras un infarto y con solo dos médicos en el PAC

Evacuado en helicóptero un bañista de Viñó (Cangas) tras un infarto y con solo dos médicos en el PAC

Manxadoira celebra su Festival da Alborada con Leni Pérez&Sekadra

Manxadoira celebra su Festival da Alborada con Leni Pérez&Sekadra

La comarca de O Morrazo afronta el fin de semana en alerta roja por calor, y Cangas ya se plantea medidas para el ahorro de agua

La comarca de O Morrazo afronta el fin de semana en alerta roja por calor, y Cangas ya se plantea medidas para el ahorro de agua
Tracking Pixel Contents