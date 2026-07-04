Breogán inundará Moaña de música y baile el sábado 11

La Agrupación Breogán de Moaña organiza el sábado 11 de julio a las 21.30 horas en el Palco da Música el XXXVI Memorial Lola Diz e XII Memorial Henrique Otero. Comenzará con un pasacalles.

Las secciones de música y baile mostrarán parte del trabajo de todo el curso. La sección de ballet está dirigida por el maestro Eduardo Alves da Costa, fundador y director del Ballet Folclórico Galego.

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El memorial contará con la actuación también de la Sociedade Cultural Deportiva e Recreativa Helios de Bembrive (Vigo). También actuará el grupo O Son do Río, que se dedica a la recogida de letras y melodías populares.