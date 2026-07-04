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Una avería en el cuadro eléctrico provoca un incendio y destroza el entarimado de madera exterior del restaurante de la playa de Menduiña

Tuvieron que acudir los bomberos de Porriño al estar cerrado el Parque de O Morrazo

La tarima exterior del restaurante quedó destrozada por el incendio.

La tarima exterior del restaurante quedó destrozada por el incendio. / Fdv

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Juan Calvo

Pasaban minutos de las 06.00 cuando se dio la alerta de un incendio en el restaurante de la playa de Menduiña, O Pirata. De inmediato, personal del servicio de Emergencias Cangas y agentes de la Policia Local se personaron en el local. Las llamas aún estaban por fuera del local, amenazando el entarimado de madera del local, tras afectar a unas mallas que había en el cuadro eléctrico.

El equipo de Emergencias largó manguera y comenzó a atacar el fuego impidiendo que entrara en el restaurante. Un poco después llegaron los bomberos del Parque de O Porriño (el de O Morrazo está cerrado) y se unieron a la lucha. Fue fundamental su presencia para impedir que el fuego avanzase, de lo contrario, según Emergencias Cangas, se podría hablar de importantes daños en el local.

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