Una avería en el cuadro eléctrico provoca un incendio y destroza el entarimado de madera exterior del restaurante de la playa de Menduiña

Pasaban minutos de las 06.00 cuando se dio la alerta de un incendio en el restaurante de la playa de Menduiña, O Pirata. De inmediato, personal del servicio de Emergencias Cangas y agentes de la Policia Local se personaron en el local. Las llamas aún estaban por fuera del local, amenazando el entarimado de madera del local, tras afectar a unas mallas que había en el cuadro eléctrico.

El equipo de Emergencias largó manguera y comenzó a atacar el fuego impidiendo que entrara en el restaurante. Un poco después llegaron los bomberos del Parque de O Porriño (el de O Morrazo está cerrado) y se unieron a la lucha. Fue fundamental su presencia para impedir que el fuego avanzase, de lo contrario, según Emergencias Cangas, se podría hablar de importantes daños en el local.