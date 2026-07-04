Alumnos de Aldán, primeros de España en los Teleco Games con su proyecto de depuradora inteligente

El equipo de seis alumnos y alumnas de 4º de la ESO del colegio CPR Sagrada Familia de Aldán, en Cangas, ha logrado, con su proyecto Smart EDAR, de depuradora inteligente, el primer premio a nivel de España en los IV Teleco Games, que son las olimpiadas nacionales de Telecomunicaciones en el ámbito de la ESO, Bachiller y FP. Los alumnos ya habían resultado entre los cuatro finalistas de la fase nacional, pero nada se sabía en que posición iban a quedar. El orden fue desvelado en la entrega de los premios que se llevó a cabo este viernes en la Universidad Autónoma en Madrid, lo que ha supuesto todo un motivo de orgullo para la comunidad educativa del colegio. Con los alumnos Adrián Centrón Currás, Alexia Díaz de la Campa, Amaia Hermelo Durán, Daniel Gallego Hermelo, Simón Hernández Costas y Lucas Sotelo Malvido, estuvieron en Madrid su profesora Elena Fraga; la tutora Beatriz Malvido; el director de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones de Vigo, Enrique Costa Montenegro y el profesor en la Escuela y responsable de los Teleco Games en la Universidad de Vigo, Pedro Comesaña. En las Teleco Games de ESO participaron 170 centros educativos de toda España. Los premios empezaron a entregarse por el cuarto hasta llegar al primero y a Aldán.

Foto de familia de los premiados en la Universidad Autónoma de Madrid. / Fdv

En 4ª posición resultó premiado el proyecto «Energy shoe» del CPR Montecastelo de Vigo; en 3ª, «Semáforo inteligente», del IES Alcaria de Sevilla y en 2ª «Aerogenerador eficiente» del IES Los Castillos de Madrid.

Este certamen Teleco Games está impulsado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (COITT), la Asociación Española de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones (AEGITT) y la Conferencia de directores de Escuelas con Grados de Ingeniería en el Ámbito de Telecomunicaciones (CODIGAT) y tiene como objetivo fomentar las vocaciones en telecomunicaciones y acercar la Ingeniería de Telecomunicaciones al alumnado a través de proyectos de impacto.

La depuradora inteligente de Aldán, capaz de adaptarse automáticamente al caudal de agua, mejorando la eficiencia del tratamiento mediante sensores e incorporando medidas de ciberseguridad, ya había ganado a nivel regional en su categoría de ESO. El proyecto de Aldán cumple también con el doble éxito de que el equipo está integrado no sólo por hombres, sino que hay dos mujeres. En la fase autonómica, sí que había más participación femenina, pero se ve que, aunque se intenta implicar a las mujeres en carreras técnicas, siguen siendo los hombres los más implicados en estas disciplinas. En el acto también se hizo entrega de los premios en las categorías de Bachiller, FP y en categoría individual.

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Entregaron los galardones el decano del Colegio Oficial, Luis Miguel Chapinal; el director de la Politécnica de la UAM, Carlos Aguirre; la coordinadora de las Olimpiadas, Josefina Jiménez, y directores de Escuelas Politécnicas. Cerró la entrega Juan Manuel Martínez, miembro de la junta del COITT y delegado de Madrid, que se emocionó como gallego al ver a tres equipos de Galicia entre los premiados. En su discurso llegó a decir que le encanta la ría de Aldán y exaltó lo bien que se come aquí.