Santiago Bolíbar: "O tinta femia é un viño único, con historia, honesto, sano e amigable"

El Eirado de Cela, en Bueu, acogió en la mañana de este sábado el pregón con motivo del día grande de la Festa do Viño Tinta Femia, a cargo del almirante de la Armada, ya en la reserva, y muy vinculado desde niño a Bueu, Santiago Bolíbar Piñeiro, que se desvivió en elogios para este vino de tinta femia que calificó de "único, con historia, nostálgico, honesto, sano e amigable". Bolíbar, que fue comandante del buque escuela de la Armada "Juan Sebastián Elcano", bajo cuyo mando realizó la décima vuelta al mundo; además de profesor en la Escuela Naval de Marín, estuvo acompañado por el alcalde, Félix Juncal, ediles de gobierno y por miembros de la comisión de fiestas que preside, Francisco Entenza "Chuco".

Vecinos disfrutando con sus copas de tinta femia en Cela. / Santos Álvarez

El militar reconoció que era un honor y una satisfacción ser pregonero de esta fiesta "por vivencias e sentimentos" ya que aunque nació en Pontevedra, su familia vivió en Bueu los últimos dos siglos y medio "e me sinto de Bueu". Añadió que también era una satisfacción por el vino en sí mismo porque “o tinta femia é un viño único, e para mín e moito máis , é un vino vello, con historia e un viño nostálxico e un viño honesto, sano, amistoso, o tinta femia de Cela e o mellor viño que bebín na niña vida e bebín moitos e bos”.

Y mientras el pregón calentaba todavía más el ambiente de la fiesta en un día más con los termómetros disparados, decenas de personas iban tomando asiento en la zona de mesas del Eirado para degustar esos caldos de 12 cosecheros de Cela, que han preparado 1.700 botellas para estos tres días de fiesta, junto a una oferta para comer de pulpo, churrasco "porco ao espeto", tanto emn bocadillo como emplatado, pollo picantón o choripán.

Bolíbar desmenuzó todas esas cualidades del tinta femia que vinculó a recuerdos de toda su vida ligados a Bueu y al vino de Cela, a su abuelo, a su padre, a su tío Castroviejo y a su amigo Álvaro Cunqueiro, que como director de FARO DE VIGO, y cuando andaban con su padre a la búsqueda de vinos por O Morrazo y cataban el de Cela, hacía después una crónica en el peródico decano "coas súas excelentes cualidades". Tuvo palabras de homenaje para las mujeres de Cela "que foron as coidadoras das cepas en ausencia de seus maridos que andaban ao mar" y de elogio para los cosecheros de Cela que fueron la principal razón del sello de calidad que la UE dio al Tinta Femia en 2018, a pesar de su reducida cosecha. Incidió en las características propias que O Morrazo da a sus vinos y al de Cela con el sol, los vientos de verano del noroeste, del norte, del nordeste y la salitre que hace un vino salado, simpático y mayor.

Preparando la comida a la brasa en el recinto de fiestas. / Santos Álvarez

Saltó a la nostalgia que le produce este vino y sus recuerdos desde la infancia. Nombró a su abuelo Tomás Bolíbar que tenía parras de tinta femia en Menduiña; recordó como la vendimia la dirigía su padre que llevaba a los siete hijos, antes del amanecer, unos andando y otros, los más afortunados, en carros de bueyes. Tiene en la memoria ir por Beluso darriba, Bon, por una preciosa corredoira hasta Peralta y de ahí a Menduiña "arrullados polos cantos dos páxaros e o sons dos carros" y cómo de regreso iban con los barriles llenos de uvas para vivir después el proceso de pisar el vino, pisar la uva, la fermentación...Guarda aquella frase de su padre de que había salido un vino "honesto, peor que o de Cela, pero honesto, só viño, moi natural, viño sano, porque estos viños no sientan mal". Así que el almirante recordó a aquel amigo de su padre que tenía un problema en el estomágo y al que un buen médico le recetó un vaso de vino tinta femia en la comida y otro en la cena. Aquel amigo murió a los 98 años y no de estómago, señaló en el pregón, en el ue también contó una anécdota de otro hombre peculiar en Bueu que llego a su casa con su padre y pidieron dos vasos grandes de vino. Santiago Bolíbar tiene grabado cómo aquel hombre bebió la mitad de su vaso y la otra se le echó por encima de la cabeza, frotó con los dedos el pelo y exclamó: " ¡Qué ben síntome por dentro e por fora porque este viño contrarresta os efectos da caspa". Murió con una buena melena de pelo, aseguró con sentido del humor el almirante.

También hizo historia de cuando su abuelo vendió las viñas y entonces había que ir a buscar vino por la comarca, en donde surgieron esos encuentros con Castroviejo y Cunqueiro y que generaron jornadas de charla y de amistad. No olvidó cuando con 10 años, este vino le salvó de morir tras volcar la dorna a vela con la que había salido a pescar. Estaba entumecido cuando lo encontró un patrón, quien como aquel buen médico, recetó de inmediato vino tinta femia. Bebió un sorbo tras otro hasta que revivió y ese vino se le metió en el hipotálamo de los sabores y por eso cree que este vino es único y es el mejor de su vida.

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Cata ciega de los vinos

La fiesta, que arrancó ayer con una ruta guiada sonora con la Fundación Legar con la que se explicó la relación de la música de raíz y la cultura del vino, incluye este sábado a als 21:00 la actuación del grupo "Cantadela de Meiro", a las 21:00 horas. El domingo será el último día de la cita. La apertura del recinto es las 11:00, animará la charanga "Os Jalácticos" y se celebrará la cata ciega a mediodía entre los vinos participantes. A las 16:00 actúan "Cantos de taberna", "Trécolas" y "Pelica de Can", a las 20:30 está previsto la entrega de los premios a los cosecheros y de diplomas para cerrar a las 21:30 con el sorteo de premios de las rifas.