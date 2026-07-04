Alarma por la tirada de bombas en plena ola de calor en A Rúa

Primer fin de semana de julio y primeras colas de vehículos en donde la Autovía de Morrazo pierde su nombre actual y retoma el de su pasado: corredor. Es el embudo que se produce a la altura de la salida a Cangas. Las retenciones de las 12.00 horas se fueron resolviendo poco a poco, con calor, eso sí. El termómetro marcaba ya a esa hora los 29 grados, temperatura que se mantuvo a lo largo del día aunque ayer sopló una ligera brisa durante la tarde

Según MetoCangas, el viernes fue el día más cálido en Cangas desde que se tienen datos. Entre las 16.30 y los 19.30 horas el termómetro estuvo por encima de los 38º y faltaron décimas para que marcara los 39. A las 24.00 horas el termómetro aún marcaba los 30º.

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Con altas temperaturas y ese poco de viento que soplaba el miedo a los incendios en Cangas regresó. Se levantaron de Coiro porque se estaban tirando bombas que anunciaban la fiesta da Xuventude de A Pedreira y con permiso municipal. Tras alertar al 062, se comprobó que, efectivamente, la organización de la fiestas tenía permiso para tirar tres veces al día dos bombas cada vez, pero eran bombas de aviso, que no dejan chispas. La contestación del 062 trajo algo la calma ante los vecinos, aunque, en su opinión, ni este tipo de bombas se debían permitir en días con temperaturas tan extremas.