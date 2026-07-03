Vecinos de Espiñeira y San Cibrán llevan cuatro meses sin recibir cartas

La saturación de trabajo y los problemas de falta de personal son una constante en los últimos años en el servicio de correos en O Morrazo, como denunciaron ya en varias ocasiones las centrales sindicales. El problema era mayor en periodos de mucha entrega de paquetes, como en Navidad. En los últimos tiempos los que se están llevando la peor parte de esta situación son los vecinos de los barrios de San Cibrán y Espiñeira, en la parroquia canguesa de Aldán. Denuncian que llevan hasta cuatro meses sin recibir ninguna carta que no sea certificada.

Algunos de los afectados acudieron directamente a las dependencias de Correos en el centro de Cangas para preguntar por las facturas de la luz, del agua, de la basura o incluso por la comunicación para pagar el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, el conocido como rodaje. No en vano, vecinos de estos barrios se quejan de que han tenido que pagar con recargo el rodaje por no recibir con el tiempo suficiente el aviso. Plantean exigir a la Administración la devolución del recargo.

Reclamaciones

Ya acudieron a presentar reclamaciones a Correos e incluso ante la Organización de Consumidores y Usuarios (UCO). «Nos dicen que el problema es que la cartera debe asumir una gran cantidad de territorio», apuntan los afectados. Entienden la situación pero señalan que «lo que tienen que hacer es poner más personal, no es normal que solo nos lleguen las cartas certificadas». Añaden que el problema lo sufren desde el invierno.

No entienden la razón de que estos dos barrios sufran la falta de servicio de correos y lo mismo no ocurra en otras zonas de Aldán, pues consultaron con los vecinos para comprobar que no existían esos graves retrasos.