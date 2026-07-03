Servicio de correos
Vecinos de Espiñeira y San Cibrán llevan cuatro meses sin recibir cartas
Algunos de los afectados tuvieron que pagar el rodaje con recargo, al no haber recibido el aviso | Denuncian que solo les llegan los envíos certificados
La saturación de trabajo y los problemas de falta de personal son una constante en los últimos años en el servicio de correos en O Morrazo, como denunciaron ya en varias ocasiones las centrales sindicales. El problema era mayor en periodos de mucha entrega de paquetes, como en Navidad. En los últimos tiempos los que se están llevando la peor parte de esta situación son los vecinos de los barrios de San Cibrán y Espiñeira, en la parroquia canguesa de Aldán. Denuncian que llevan hasta cuatro meses sin recibir ninguna carta que no sea certificada.
Algunos de los afectados acudieron directamente a las dependencias de Correos en el centro de Cangas para preguntar por las facturas de la luz, del agua, de la basura o incluso por la comunicación para pagar el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, el conocido como rodaje. No en vano, vecinos de estos barrios se quejan de que han tenido que pagar con recargo el rodaje por no recibir con el tiempo suficiente el aviso. Plantean exigir a la Administración la devolución del recargo.
Reclamaciones
Ya acudieron a presentar reclamaciones a Correos e incluso ante la Organización de Consumidores y Usuarios (UCO). «Nos dicen que el problema es que la cartera debe asumir una gran cantidad de territorio», apuntan los afectados. Entienden la situación pero señalan que «lo que tienen que hacer es poner más personal, no es normal que solo nos lleguen las cartas certificadas». Añaden que el problema lo sufren desde el invierno.
No entienden la razón de que estos dos barrios sufran la falta de servicio de correos y lo mismo no ocurra en otras zonas de Aldán, pues consultaron con los vecinos para comprobar que no existían esos graves retrasos.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Audiencia de Pontevedra condena a 14 personas por colaborar en una trama para legalizar barcos con documentación falsa desde Bueu
- Cangas adelanta el primer gran bloque de las fiestas do Cristo 2026: Grande Amore, Nadie González, verbena y cultura popular
- El PP mantuvo cuatro reuniones con el Sergas para tratar de que el centro de salud de Moaña abriese con PAC
- Un moañés sufre un ictus que le dejó postrado y la ayuda a domicilio no llega hasta dentro de un año
- El servicio de autobuses a playas comienza sin ningún viajero desde Cangas
- Una madre y su bebé atropellados en el paso de peatones de Pescadoira en Bueu
- Tres marineros salen ilesos tras el aparatoso choque de su embarcación contra una batea en la ría de Aldán
- Controlado el incendio forestal de Cabo Udra gracias a un amplio dispositivo de medios terrestres y aéreos para su extinción