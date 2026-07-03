Dotación
Rial D’arca alega que el Concello está a tiempo de parar el proyecto de la residencia
La plataforma asegura que cuenta con dos informes técnicos que acreditan la capacidad de la administración local ante la infraestructura prevista en el Monte do Carrachal
La Plataforma Rial D´arca Protexe o Corazón, que impulsa las acciones contra el proyecto de una residencia de mayores en el monte de O Carrachal, manifestó ayer su «estupor» por la actitud que se mantiene desde la Alcaldía de Moaña, insistiendo en que la infraestructura implicaría un «impacto irreversible al ensanchar y desviar el vial existente encima del actual sendero fluvial y pulmón verde de Rialdarca». Entienden que «tras varias opacidades» la regidora, Leticia Santos, «está empeñada en querer seguir favoreciendo intereses privados».
El colectivo critica el informe del asesor jurídico del Concello que advierte de la falta de respaldo legal a una reforma del PXOM para paralizar un proyecto cuya tramitación ya está iniciada. Según los que se oponen a la residencia el informe fue «hecho a medida» y aseguran que ellos cuentan con «dos informes jurídicos realizados por abogados especialistas en normativa urbanística y ambos coinciden con claridad, en que el Concello de Moaña sí tiene cobertura legal para iniciar de oficio una tramitación de una modificación puntual del PXOM mientras no exista una aprobación definitiva del proyecto urbanístico».
Alegan que las modificaciones del PXOM son «competencias propias» de los concellos, «como ocurrió el 17 de junio de 2025 para cambiar el uso del suelo de la finca de Os Mexicanos para salvaguardar un proyecto comercial en Tirán».
Proponen agilizar la tramitación de los terrenos que pretendía ceder la Sareb en As Raíñas en donde el Concello tiene una parcela de 7.000 metros cuadrados en la que «sí podría construirse la tan necesaria residencia pública».
Insisten en «falsedades» dentro del informe de evaluación ambiental y cargan incluso contra los técnicos municipales. Critican que en el periodo de alegaciones el Concello no avisase a ningún colectivo ni presentase ninguna.
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