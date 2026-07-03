El PP de Cangas denuncia «caos» en las condiciones de los socorristas

El Partido Popular de Cangas carga contra la gestión del gobierno local tripartito en este inicio de la temporada de baños, al considerar que la campaña de socorrismo, que comenzó con el mes de julio, está marcada por las carencias materiales y la improvisación. En este sentido, el principal partido de la oposición en la villa lamenta que «la historia se repita año tras año sin que el Gobierno local tome la más mínima medida preventiva, arrastrando al municipio a una situación insostenible que daña gravemente la imagen de la villa y la seguridad en la costa».

En concreto, los populares denuncian que el servicio de socorrismo se encuentra totalmente privatizado, «a pesar de la demagogia habitual del BNG con que es público», y que, pese a ello, no se ha evitado que el personal arranque la temporada «rodeado de deficiencias inadmisibles». No en vano, asegura el PP que «los patrones de rescate carecen de embarcación, los puestos de vigilancia y protectores solares se encuentran destrozados y existe una falta general de medios materiales básicos para que los profesionales desarrollen su labor con dignidad».

A juicio del PP, la mayor «irresponsabilidad» del gobierno dirigido por la nacionalista Araceli Gestido se encuentra en el balizamiento de las playas, cuyo contrato quedó desierto «por su mala planificación». Esto hace que, a día de hoy, Cangas sea el único municipio de O Morrazo que mantiene sus playas sin balizar. «Esta carencia supone un peligro por la convivencia de bañistas y embarcaciones en un mismo espacio, además de ser un obstáculo añadido para el trabajo de salvamento de los propios socorristas», advierten desde la formación.

Algunos de los desperfectos. | FDV

El asunto llegó al último pleno de la corporación, con preguntas a la regidora sobre el estado de los puestos y casetas de los socorristas, que, según el PP, «están destrozados a pesar de anunciar en marzo la renovación». Los populares critican también que haya baños cerrados o que no se hayan desplegado los elementos necesarios para dotar de accesibilidad a los arenales.

El PP recuerda el carácter «absolutamente básico» del servicio de socorrismo, tras los primeros incidentes en el agua en este inicio de verano, que «por fortuna, no resultaron graves», y alerta de la «peligrosa deriva» que, desde hace años, han tomado los servicios públicos en las playas. La formación argumenta su preocupación sobre este asunto en la moción presentada el mes pasado, en la que exigía un plan de choque integral en las zonas de playa.

«A pesar de que la iniciativa fue aprobada por unanimidad, 30 días después el tripartito demuestra que se le da mejor levantar la mano en los plenos que gestionar larealidad del Concello», cargan con dureza desde la oposición. El PP enmarca esta situación en el supuesto «incumplimiento sistemático de los acuerdos plenarios»..