Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Calor Extremo GaliciaAutopista EnergéticaMatricidio O CarballiñoGallegos fallecidos en VenezuelaPXOM de NigránJoven SuperdotadaRenuncia a 15.000 euros en premiosConciertos Castrelos
instagramlinkedin

Programación

La Mostra encara un viernes de dramaturgia para todos los públicos

La obra de ayer en la Alameda Vella. | GONZALO NÚÑEZ

La obra de ayer en la Alameda Vella. | GONZALO NÚÑEZ

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

carla soliño

Cangas

Tras una jornada de ayer en la que el protagonismo fue para Culturactiva Producións, Teatro en Punto y Berrobambán, la Mostra continúa hoy a las 19 horas en O Adro Taberna Cultural con Saúde, pracer, república e terra malva, de Ute-pías Feministas. Media hora después, Brigitte Vasallo presenta allí el libro La Fosa Abierta. A las 20, Espectáculos Valene lleva Ñiquiñaque a la Alameda Vella, y el auditorio acoge desde las 22 la entrega del premio Mulleres en Acción a Ute-pías Feministas. También se ofrecerá el espectáculo THE ONE&the one, de Colette Gomette&Ana de Lirium.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los herederos del arquitecto Ramón Vázquez Molezún tramitan una concesión sobre la 'casa barco' de A Roiba (Bueu) ante Costas del Estado
  2. La Audiencia de Pontevedra condena a 14 personas por colaborar en una trama para legalizar barcos con documentación falsa desde Bueu
  3. Cangas adelanta el primer gran bloque de las fiestas do Cristo 2026: Grande Amore, Nadie González, verbena y cultura popular
  4. El PP mantuvo cuatro reuniones con el Sergas para tratar de que el centro de salud de Moaña abriese con PAC
  5. Un moañés sufre un ictus que le dejó postrado y la ayuda a domicilio no llega hasta dentro de un año
  6. El servicio de autobuses a playas comienza sin ningún viajero desde Cangas
  7. Las casas turísticas de O Morrazo se ofrecen por precios de hasta 4.200 euros a la semana
  8. Sobresalto en Bueu por un incendio en Cabo Udra, espacio natural protegido

La Mostra encara un viernes de dramaturgia para todos los públicos

Cuatro verbenas y homenaje a una pionera del mar en Samertolaméu

PP y AV se oponen a la ordenanza de uso de la basura y advierten de nuevas alegaciones

El humor de la comarca, aprovechando el modelo del coche

Una barandilla para mejorar la accesibilidad en el Calexón de Fontecán

Rial D’arca alega que el Concello está a tiempo de parar el proyecto de la residencia

Rial D’arca alega que el Concello está a tiempo de parar el proyecto de la residencia

Morris: «El teatro es algo único: Si tú te entregas a él, él se entrega a ti»

El Concello de Bueu prepara la licitación de un plan para el mantenimiento de jardines

Tracking Pixel Contents