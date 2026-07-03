Programación
La Mostra encara un viernes de dramaturgia para todos los públicos
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carla soliño
Cangas
Tras una jornada de ayer en la que el protagonismo fue para Culturactiva Producións, Teatro en Punto y Berrobambán, la Mostra continúa hoy a las 19 horas en O Adro Taberna Cultural con Saúde, pracer, república e terra malva, de Ute-pías Feministas. Media hora después, Brigitte Vasallo presenta allí el libro La Fosa Abierta. A las 20, Espectáculos Valene lleva Ñiquiñaque a la Alameda Vella, y el auditorio acoge desde las 22 la entrega del premio Mulleres en Acción a Ute-pías Feministas. También se ofrecerá el espectáculo THE ONE&the one, de Colette Gomette&Ana de Lirium.
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